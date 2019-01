Một phần ba người mua sắm bị thiệt hại tài chính trong mùa Giáng Sinh

Theo báo cáo của Kaspersky Lab “Từ niềm vui lễ hội đến đau đầu vì mật khẩu: Quản lí tiền trực tuyến trong Giáng Sinh”, mua sắm trực tuyến là một trong những hoạt động phổ biến nhất trên Internet, chỉ sau email. Trong khi 93% những người ý thức được các mối đe doạ tài chính thì 32% người đã bị lộ thông tin cá nhân vào tay kẻ xấu.

Sự tiện lợi của mua sắm trực tuyến khiến hoạt động này trở nên vô cùng “cám dỗ” nhưng thực tế một số người vẫn lo ngại về vấn đề bảo mật cho giao dịch trực tuyến của mình. Thật không may là mối lo ngại này rất chính đáng. Trong số 32% những người có thông tin tài chính bị tổn hại thì 26% không thể lấy lại được tiền. Các yếu tố có khả năng khiến mọi người gặp rủi ro về tài chính bao gồm khó khăn trong việc kiểm soát thông tin thanh toán sau khi chúng được sử dụng trên các nền tảng thương mại điện tử khác nhau và nhiều phương thức thanh toán có sẵn.

Mua sắm trực tuyến giống như ghé thăm một trung tâm mua sắm khổng lồ nơi mà mọi người có thể mua mọi thứ từ hàng chục nền tảng thương mại điện tử khác nhau. Không có gì ngạc nhiên khi người mua sắm chật vật để giữ tất cả thông tin thanh toán trực tuyến của họ trong tầm kiểm soát. Hơn một nửa (54%) số người lo lắng nhất về thông tin tài chính tội phạm mạng truy cập. Tuy nhiên, một phần ba (36%) số người được hỏi đã quên hoặc thậm chí không quan tâm đến các trang web và ứng dụng mà họ đã chia sẻ chi tiết thông tin tài chính của mình.

Khi người tiêu dùng cố gắng đảm bảo thông tin thanh toán của họ dễ dàng ghi nhớ và tìm kiếm thì 20% cho biết thích lưu trữ thông tin trên điện thoại. Điều này có thể làm cho việc gửi thông tin đăng nhập thuận tiện hơn khi mua sắm trực tuyến để họ không phải lo lắng về việc quên thông tin. Tuy nhiên, nếu thiết bị bị mất hoặc bị đánh cắp, người dùng có nguy cơ không chỉ mất dữ liệu cá nhân mà còn cả tiền của họ, bởi vì người khác có thể truy cập vào tài khoản ngân hàng nếu thông tin đăng nhập tương ứng trong ghi chú của điện thoại được tìm thấy.

Hàng loạt các phương thức thanh toán cho phép người mua tự do lựa chọn cách mua hàng hóa hoặc dịch vụ yêu thích của họ. Phương thức thích hợp nhất vẫn là thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng, chuyển khoản trực tiếp từ tài khoản ngân hàng và ví điện tử, ví dụ như PayPal. Mua sắm thường xuyên cho phép mọi người tích điểm thông qua các chương trình khách hàng thân thiết và sử dụng chúng khi quay lại để mua thêm. Nhờ có điện thoại và đồng hồ thông minh, người tiêu dùng không cần phải mang theo ví, tiền thật hay thậm chí là thẻ ngân hàng. Điều này đã giúp nâng cao mức độ phổ biến của thanh toán thiết bị không tiếp xúc, chẳng hạn như PayPass và Apple Pay, với một phần ba số người mua sắm (31%) sử dụng chúng thường xuyên.

“Thời điểm cuối năm và mùa lễ hội là thời gian tuyệt vời khi mọi người mua quà cho gia đình và bạn bè của họ. Nhưng không ai muốn đây là khoảng thời gian tồi tệ khi bị mất tiền thông qua các giao dịch không an toàn hoặc lừa đảo trực tuyến”, chia sẻ từ Marina Titova, Trưởng phòng tiếp thị sản phẩm tiêu dùng, Kaspersky Lab. “Tất cả chúng ta nên rất chú ý đến dữ liệu tài chính và thanh toán trực tuyến của mình, tránh đưa thông tin thẻ ngân hàng lên các trang web không đáng tin cậy hoặc thực hiện thanh toán từ các thiết bị không bảo đảm”.

Để đảm bảo mua sắm trực tuyến an toàn, Kaspersky Lab khuyên bạn nên sử dụng giải pháp an ninh mạng có thể bảo vệ các giao dịch trực tuyến và giữ an toàn cho tài khoản mua sắm.​