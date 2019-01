Apple tung tai nghe Beats Solo3 phiên bản đặc biệt

Apple vừa chính thức giới thiệu phiên bản đặc biệt của mẫu tai nghe Beats Solo3 nhằm chào đón dịp năm mới 2019. Phiên bản Beats Solo3 đặc biệt được Apple ưu ái đặt tên “New Year Special Edition” với thiết kế đương nhiên là hoàn toàn không dây, mang lại sự tiện dụng tối đa cho người dùng trẻ.

So với những chiếc Beats Solo3 trước đây, phiên bản Beats Solo3 New Year Special Edition khoác trên mình bộ cánh mới, với những họa tiết trông trẻ trung, tươi mới. Phiên bản tai nghe không dây Beats Solo3 chào đón năm mới cũng được Apple khoác lên mình bộ cánh tông màu xám chủ đạo với các điểm nhấn là biểu tượng in nổi mặt ngoài củ tai và phần “khớp xương” giữa vòm chụp chính với khung treo củ tai màu vàng nổi bật.

Ngoài những khác biệt trên, phiên bản đặc biệt Beats Solo3 mà Apple giới thiệu lần này vẫn giữ nguyên “thần thái” đặc trưng và đương nhiên cả những đặc tả kĩ thuật phần cứng. Được biết, Apple chỉ mới mở bán mẫu tai nghe Beats Solo3 New Year Special Edition tại thị trường Trung Quốc với mức giá tầm 330 USD và số lượng hạn chế. Người dùng yêu thích mẫu tai nghe Beats Solo3 phiên bản đặc biệt này cũng có thể đặt hàng song khoản phí giao hàng ước tính sẽ không ít.

Hình ảnh mẫu tai nghe Beats Solo3 New Year Special Edition:

