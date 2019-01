Galaxy S10 Lite sẽ chỉ có pin 3100 mAh.

Cụ thể, theo nguồn tin từ phía Hàn Quốc, dung lượng của viên pin Galaxy S10 Lite vừa được tiết lộ - 3.100mAh. Dung lượng này chỉ lớn hơn 100mAh so với pin 3.000mAh được tìm thấy bên trong Galaxy S9 hiện tại. Mặc dù không nhiều nhưng đây cũng là tiến bộ của dòng sản phẩm này. Xét cho cùng, do thiết kế viền bezel được thu hẹp lại và đường chéo màn hình giảm 0,05 inch, Galaxy S10 Lite dự kiến ​​sẽ có kích thước tổng thể nhỏ hơn một chút so với mẫu flagship hiện tại của Samsung.

Liên quan đến Galaxy S10 và Galaxy S10+ lớn hơn, chúng vẫn chưa được chứng nhận tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, các tin đồn hồi tháng 10 rằng cho rằng Galaxy S10+ sẽ được trang bị viên pin 4.000mAh còn Galaxy S10 sẽ có pin dung lượng khoảng 3.500mAh.

Galaxy S10, Galaxy S10+ và Galaxy S10 Lite dự kiến sẽ được ra mắt chính thức vào cuối tháng 2 trước khi được bán ra vào tháng 3. Hiện tại, Samsung vẫn chưa xác nhận bất kì thông tin nào về loạt Galaxy S10 này.

Theo Dân Việt.