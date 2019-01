LG Q9 rò rỉ tin đồn, sẵn sàng chinh chiến

Theo các tin đồn mới nhất, LG Q9 sẽ sử dụng chip xử lí Snapdragon 821 của năm 2016 để cung cấp sức mạnh cho thiết bị. Sản phẩm có khả năng sẽ được "trình làng" tại CES 2019. Kết quả điểm chuẩn mới từ một thiết bị có tên "LGE LM-Q925L" trên GeekBench đã xác nhận sự tồn tại của con chip này. Tuy nhiên, có nguồn tin cho rằng LG Q9 chỉ đơn giản là một tùy chọn khác của LG G7 Fit cả về cấu hình cũng như thiết kế bên ngoài.

Điều này cho thấy khá rõ rằng LG Q9 sẽ có số model LM-Q925K / L / S, hoàn chỉnh với thông số kĩ thuật của LG G7 Fit gồm: màn hình IPS LCD cỡ 6,1 inch (độ phân giải 1440x3120px), chip xử lí Snapdragon 821, RAM 4 GB, pin 3.000mAh, có hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge 3.0 và bộ nhớ trong 32 GB hoặc 64 GB.

Điểm chuẩn hiệu năng của LG Q9.

LG Q9 có thể sẽ chỉ có hai camera – camera sau 16MP và camera trước 8 MP. Thiết bị cũng có thể tích hợp khe cắm mở rộng microSD, đạt chứng nhận chống bụi và nước IP68 và MIL-STD-810G cũng như khả năng kết nối linh hoạt: băng tần kép Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Bluetooth 5.0 Low Energy , GPS với A-GPS, GLONASS, BeiDou, NFC, có cổng USB Type-C và 4G VoLTE.

Sự xuất hiện của LG Q9 One.

Bên cạnh đó, một nguồn tin khác lại xác nhận sự tồn tại của Q9 One với số model LM-Q927L, khác một chút so với những chiếc LG Q9 đã được phát hiện. LG Q9 One gần đây cũng đã nhận được chứng nhận trên trang web Chứng nhận Bluetooth SIG với cùng số model. Một vài tháng trước, LM-Q927L cũng đã được chứng nhận Wifi. Điều thú vị là cả hai chứng nhận cho thấy thiết bị sẽ chạy hệ điều hành Android 9 Pie. Ngược lại, hầu hết các nguồn có thông tin về LG Q9 đều đề cập đến Android 8.1 Oreo.

Chứng nhận Wifi của LG Q9.

Trước đó, một số tin đồn có liên quan đến LG Q9 cho thấy sản phẩm này chỉ được chạy chip Snapdragon 660 tầm trung, trang bị kèm viên pin 3.550 mAh. Tất nhiên, chúng ta sẽ cần phải chờ thêm một thời gian ngắn nữa mới có được câu trả lời chính xác về loạt sản phẩm này.

Chứng nhận Bluetooth của LG Q9.

Theo Dân Việt.