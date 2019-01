Lỗ hổng trong bộ sạc điện xe hơi có thể làm hỏng mạng gia đình

Xe điện đang là một chủ đề nóng vì sự đóng góp to lớn của nó trong sự phát triển bền vững của môi trường. Ở một số khu vực, điểm sạc công cộng và tư nhân đang dần trở nên phổ biến. Các chuyên gia Kaspersky Lab đã tiến hành kiểm tra một số địa điểm các bộ sạc có tính năng truy cập từ xa và nhận thấy rằng, nếu bị xâm phạm, bộ sạc được kết nối có thể gây ra tình trạng quá tải điện, mất kết nối mạng, ảnh hưởng đến tài chính và trong trường hợp xấu nhất, làm hỏng các thiết bị khác được kết nối trong cùng hệ thống.

Các nhà nghiên cứu đã bắt đầu tìm ra cách đặt lệnh cho bộ sạc để dừng hoặc cài đặt chế độ sạc nhanh nhất có thể. Tuy nhiên, tùy chọn đầu tiên sẽ chỉ ngăn việc sử dụng xe hơi còn tùy chọn thứ hai có khả năng khiến dây sạc quá nóng ảnh hưởng đến thiết bị không được bảo vệ bởi cầu chì.

Những kẻ tấn công chỉ cần truy cập vào mạng Wi-Fi mà bộ sạc được kết nối là đã có thể thay đổi lượng điện năng tiêu thụ. Vì các thiết bị được sản xuất để sử dụng trong phạm vi nội địa nên vấn đề bảo mật cho mạng không dây có thể bị hạn chế. Điều này có nghĩa là những kẻ tấn công có thể có được quyền truy cập dễ dàng, ví dụ bằng cách brute force tất cả các tùy chọn mật khẩu có thể, và điều này khá phổ biến: theo thống kê của Kaspersky Lab, 94% các cuộc tấn công IoT năm 2018 theo giao thức Telnet và SSH brute force. Khi ở trong mạng không dây, những kẻ xâm nhập có thể dễ dàng tìm thấy địa chỉ IP của bộ sạc, cho phép chúng khai thác bất kì lỗ hổng nào và làm gián đoạn hoạt động.

Ông Dmitry Sklyar, nhà nghiên cứu bảo mật tại Kaspersky Lab cho biết: “Mọi người thường quên rằng trong một cuộc tấn công có chủ đích, tội phạm mạng luôn tìm kiếm những yếu tố ít được quan tâm để xâm nhập để không bị chú ý. Đây là lí do tại sao việc tìm ra lỗ hổng là rất quan trọng, không chỉ trong các cải tiến kĩ thuật chưa được nghiên cứu, mà còn trong các phụ kiện đi kèm vì đây thường là miếng mồi ngon cho kẻ tấn công. Như chúng tôi đã chỉ ra, các nhà cung cấp nên hết sức cẩn thận với các thiết bị xe được kết nối và ưu tiên kiểm tra lỗi hoặc yêu cầu các chuyên gia an ninh mạng kiểm tra thiết bị của mình. Trong trường hợp này, chúng tôi may mắn có được phản hồi tích cực và một bản vá nhanh chóng trên các thiết bị, giúp ngăn chặn các cuộc tấn công tiềm tàng”.