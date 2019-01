Lịch sử 12 năm iPhone gói gọn trong Infographics

Cách đây 12 năm, chiếc iPhone 2G đã chính thức được Apple ra mắt. Kể từ đó, chúng ta đã chứng kiến thêm 11 thế hệ iPhone khác, gồm iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 5, iPhone 5S/5C, iPhone 6/6 Plus, iPhone 6S/6S Plus, iPhone 7/7 Plus/SE, iPhone X/8/8 Plus và cuối cùng là iPhone XS/XS Max/XR.

Đây được cho là gia đình smartphone nổi tiếng nhất từ ​​trước đến nay. Điều này được thể hiện rõ thông qua loạt hình ảnh Infographics mới nhất. Một số tập trung vào chi phí vật liệu, trong khi một số cung cấp bản cập nhật iOS chính cũng như giá cổ phiếu Apple thay đổi ra sao trong 12 năm qua.

Infographics phác họa 11 đời iPhone qua từng giai đoạn.

Chẳng hạn, iPhone thế hệ đầu tiên có giá khoảng 217 USD để sản xuất nhưng được bán với giá 499 USD cho model 4 GB rẻ nhất. Đó là mức đánh dấu ước tính lãi 129% cho smartphone, và ước tính công ty bán được khoảng 1,4 triệu chiếc. iPhone 3G có giá sản xuất thấp hơn nhưng lại bán được 11,4 triệu chiếc trên phạm vi toàn cầu.

Theo Dân Việt.