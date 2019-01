HOT: iPhone đang giảm hàng loạt trước dịp Tết âm lịch

Mặc dù chưa tới dịp tết Nguyên đán Kỉ Hợi nhưng nhiều mẫu smartphone cao cấp đã có chương trình giảm giá rộng khắp, bao gồm cả iPhone. Dưới đây là thông tin về những loạt iPhone đang được giảm giá tại thị trường Việt Nam.

1. iPhone Xs/ iPhone Xs Max: Giảm 01 triệu đồng

Cặp iPhone đắt giá nhất năm 2018 vẫn đang được giảm giá 01 triệu đồng trong những ngày đầu năm mới này. Chúng vẫn là niềm mơ ước của nhiều iFan và người dùng Việt Nam cũng không phải ngoại lệ.

Cả iPhone Xs/ iPhone Xs Max đều được tích hợp những thông số kĩ thuật cao cấp nhất, thiết kế đẹp nhất và các chức năng tiên tiến nhất. Cụ thể, chúng cùng được cung cấp sức mạnh bởi chip A12; có camera sau kép 12MP; thiết kế “tai thỏ” đặc trưng cùng mặt lưng kính; có khả năng chống thấm nước đạt chuẩn IP68.

Giá bán cụ thể của các tùy chọn như sau:

• iPhone Xs Max 512 GB: 42,99 triệu đồng

• iPhone Xs Max 256 GB: 36,99 triệu đồng

• iPhone Xs Max 64 GB: 32,99 triệu đồng

• iPhone Xs 256 GB: 33,99 triệu đồng

• iPhone Xs 64 GB: 28,99 triệu đồng

2. iPhone X 64 GB: Giảm 02 triệu đồng

Áp dụng tới ngày 13/01

Phiên bản iPhone đặc biệt kỉ niệm 10 năm ra mắt iPhone cũng đang được giảm giá trong thời gian này. So với thế hệ iPhone 2018, chiếc iPhone này chỉ kém một bậc về hiệu năng chip xử lí – chip A11 Bionic cũ hơn. Ngoài ra, thiết kế, chức năng của máy cũng tương tự như iPhone Xs/ iPhone Xs Max.

Hiện tại, iPhone X bản 64 GB giảm giá còn 22,99 triệu đồng. Mức giá này chênh lệch khá nhiều so với giá gốc khi được “lên kệ” năm 2017 – 29,99 triệu đồng. Do đó, chẳng có lí do gì để từ chối sở hữu mẫu smartphone cao cấp này.

3. iPhone 8 Plus 64 GB: Giảm 01 triệu đồng

Hòa chung với không khí giảm giá đầu năm, iPhone 8 Plus cũng được giảm giá 01 triệu đồng cho tùy chọn bộ nhớ 64 GB – chỉ còn 19,99 triệu đồng. Được ra mắt vào năm 2017, iPhone 8 Plus vẫn giành được sự ưu ái từ những fan hâm mộ trung thành của “Nhà Táo” vì mang thiết kế cổ điển, lại được tích hợp chip xử lí A11, camera sau kép với hiệu suất không kém iPhone X.

Thêm nữa, màn hình của máy cũng có kích cỡ 5,5 inch – khá thoải mái khi sử dụng một tay, thiết kế mặt lưng kính cũng khiến cho độ sang chảnh nâng lên một cấp độ. Các thông số đáng chú ý khác của thiết bị gồm: RAM 3 GB; camera selfie 7MP; pin 2691 mAh.

4. iPhone 6s Plus 32 GB: Giảm 01 triệu đồng

Cuối cùng, iPhone 6s Plus cũng là chiếc iPhone có giá bán rẻ nhất trong danh sách này. Phiên bản iPhone 6s Plus 32 GB có giá chỉ 9,99 triệu đồng – phù hợp với người tiêu dùng tầm trung muốn có trải nghiệm bền vững của Apple.

Tất nhiên, sản phẩm này không thể cung cấp sức mạnh hiệu năng như các mẫu iPhone mới hơn nhưng chip A9 vẫn đủ khả năng đáp ứng mọi nhiệm vụ cơ bản nhất, màn hình 5,5 inch vừa đủ cho tương tác cơ bản; camera sau đơn 12MP cho ảnh chụp chân thực; viên pin 2750 mAh cho thời lượng pin khá dài.

Theo Dân Việt.