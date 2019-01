Ảnh giao diện Android Q tiết lộ nhiều tính năng ‘hot’

Dù nền tảng Android 9 Pie hiện tại vẫn còn chưa được phủ rộng rãi sau thời gian phát hành, nhưng Google gần đây được cho là vẫn đang rục rịch phát triển phiên bản tiếp nối, Android Q. Mới đây, XDA Developers đã chia sẻ những hình ảnh mới nhất được khẳng định là giao diện của nền tảng Android Q (bản Beta) tiết lộ nhiều nâng cấp đáng chú ý.

Cụ thể hơn, loạt hình ảnh rò rỉ mới nhất cho thấy Android Q rõ ràng hỗ trợ tính năng Dark Theme tựa như những đồn thổi gần đây. Về cơ bản, Dark Mode mang lại cho người dùng Android một giao diện người dùng có hình ảnh ưa nhìn hơn. Đáng chú ý là XDA Developer khẳng định tính năng Dark mode trên phiên bản Android Q thử nghiệm hoạt động rất ăn ý với cả những ứng dụng thứ 3 như Facebook. Người dùng cũng có thể kích hoạt Dark mode theo thời gian định trước hoạt bật liên tục tùy thích.

Bên cạnh Dark mode, nền tảng Android Q cũng hứa hẹn mang lại tùy chọn quản lí quyền truy cập của ứng dụng linh hoạt hơn. Nói một cách đơn giản hơn là người dùng có thể cắt quyền truy cập micro, GPS của bất kì ứng dụng nào một cách dễ dàng. Không chỉ vậy, thao tác buộc đóng ứng dụng hoặc gỡ bỏ khỏi hệ thống cũng có phần đơn giản hơn nhiều.

Ngoài ra, trong “không gian” dành cho nhà phát triển Developer Options, người dùng cũng có thêm tùy chọn kích hoạt chế độ Desktop trên màn hình thứ 2 tựa như tính năng Samsung DeX. Người dùng Android Q cũng có thể dễ dàng thực hiện quay phim giao diện màn hình, song giao diện này hiện vẫn trong quá trình phát triển. Android Q cũng hỗ trợ “công tắc” một chạm cho phép vô hiệu toàn bộ cảm biến. Tính năng khóa màn hình cũng thông minh hơn khi mang đến 2 tùy chọn là “SmartLock only extends unlock” và “Lock screen when trust is lost” - tức người dùng có thể chọn thiết bị Android của mình bật sáng màn hình lâu hơn, miễn là thiết bị được chọn là đáng tin cậy ở gần, ngược lại, smartphone sẽ tự khóa khi những thiết bị được chọn là đáng tin cậy đã bị xóa.

Theo PCWorld VN.