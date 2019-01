Nokia 5.1 Plus chính thức được giảm giá bán tại thị trường Việt Nam

Ngày 24/01, HMD Global, công ty sở hữu độc quyền thương hiệu Nokia cho điện thoại và máy tính bảng, đã chính thức công bố giá bán mới của chiếc smartphone Nokia 5.1 Plus tại thị trường Việt Nam. Cụ thể, mức gia niêm yết của Nokia 5.1 Plus ở thời điểm hiện tại chỉ còn 4.290.000đ, giảm hơn 10% so với thời điểm mới ra mắt.

Ông Kyler Tan – Giác đốc điều hành HMD Global tại Việt Nam cho biết: “Nokia 5.1 Plus là chiếc smartphone được sản xuất ra nhằm mang đến cho người dùng một trải nghiệm về giải trí tuyệt vời nhất, cũng như lưu giữ lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Vì vậy, với chương trình giảm giá lần này, chúng tôi hi vọng việc sở hữu một chiếc smartphone nổi bật như Nokia 5.1 Plus sẽ trở nên dễ dàng hơn với người tiêu dùng, giúp họ có thể trải nghiệm được những tính năng nổi bật những giá thành lại rất hợp lí và vừa túi tiền của tất cả mọi người”.

Nokia 5.1 Plus được biết đến với khả năng vận hành mạnh mẽ, mang lại một trải nghiệm độc đáo cho người dùng bằng sự kết hợp giữa thiết kế thời thượng và chất lượng mà sản phẩm đem lại.

Thiết kế màn hình tràn viền thời thượng 5.8 inch nhằm đem lại sự hoàn hảo trong việc thỏa thích thực hiện các nhu cầu giải trí như lướt web, xem video và chơi game. Với kích thước mỏng 8mm, máy được bảo vệ bởi mặt kính cong 2.5D cả trước lẫn sau để mang đến bề mặt cong sang trọng, đem lại cho người dùng cảm giác hài hòa và thoải mái khi cầm trên tay.

Bên trong thân máy hoàn hảo này là một cấu hình mạnh mẽ với chipset MediaTek Helio P60 cao cấp được thiết kế dành cho việc chơi game trên mobile một cách dễ dàng và mượt mà. Tính năng AI cải tiến của Nokia 5.1 Plus cho phép chức năng nhận diện khuôn mặt được kích hoạt thông qua công nghệ deep-learning, đồng thời nâng cao chế độ chụp ảnh chân thực của máy. Với ống kính cảm biến chiều sâu và camera kép phía sau có độ phân giải lần lượt 16MP/5MP đảm bảo những khoảnh khắc đặc biệt bên bạn bè và người thân sẽ luôn được ghi lại một cách sống động và hoàn hảo.

Với hệ điều hành Adroid One, người dùng Nokia 5.1 Plus sẽ luôn được cập nhật bảo mật liên tục trong 3 năm và hệ điều hành cũng được cập nhật trong 2 năm sau khi ra mắt. Đặc biệt, bạn sẽ luôn là người dẫn đầu xu hướng khi được sử dụng những dịch vụ mới nhất từ Google, điển hình như Google Assistant và Google Photos.