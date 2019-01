Đây là cách duy nhất giúp thay pin iPhone với giá 700.000 đồng

Như đã biết, sau khi Apple bị phát hiện cố tình giảm hiệu suất iPhone có pin suy thoái mà không thông báo với người dùng, công ty phải “cắn răng” chấp nhận giảm giá thay thế pin cho iPhone cũ với mức giá chỉ 700.000 đồng, giảm so với 1,85 triệu đồng thông thường.

Thời gian chương trình ưu đãi kéo dài từ 30/12/2017 đến hết ngày 31/12/2018. Giờ đây Apple đã tăng số tiền thay thế pin lên 1,14 triệu đồng khiến nhiều người bỏ lỡ cơ hội sẽ phải chấp nhận bỏ thêm tiền.

Mặc dù vậy, vẫn còn có cách giúp bạn có thể thay thế pin với giá 700.000 đồng bằng cách mua bộ công cụ DIY đến từ iFixit - công ty sửa chữa điện thoại nổi tiếng với những màn tháo dỡ thiết bị mới ra mắt. Mức giá này được iFixit áp dụng không bao gồm dịch vụ, có nghĩa là bạn sẽ phải tự thực hiện thay thế pin.

Đáng chú ý, iFixit không chỉ cung cấp pin thay thế cho iPhone SE, 6, 6 Plus, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8 và 8 Plus với giá 700.000 đồng mà công ty này còn cung cấp cả pin thay thế cho iPhone 4s, 5, 5s và 5c, với mức giá dao động từ 400.000 đồng đến 700.000 đồng.

Pin iFixit sẽ không tận dụng được tính năng Battery Health của iOS 11.3 trở về sau.

Có một điều cần nắm rõ là pin do iFixit cung cấp không được chứng nhận bởi Apple, về cơ bản nó sẽ không hỗ trợ tính năng Battery Health mà Apple đưa vào iOS 11.3. Việc thiếu tính năng này khiến hệ điều hành trên thiết bị sử dụng pin iFixit không thể hiển thị trạng thái sức khỏe của pin như với thiết bị sử dụng pin chính hãng từ Apple.

Dẫu vậy, thay thế pin không chỉ giúp kéo dài đáng kể tuổi thọ của iPhone cũ mà còn cải thiện hiệu suất làm việc trên thiết bị. Hiệu suất của pin từ iFixit cũng được công ty đảm bảo chất lượng không kém so với pin từ Apple.

Theo Dân Việt.