Facebook Messenger cho xóa tin nhắn đã gửi

Facebook hôm nay thông báo tính năng xóa tin nhắn đã gửi chính thức có trên Messenger. Mọi tài khoản đều có thể sử dụng tính năng này nhưng sẽ được cập nhật dần trong một vài ngày. Với mỗi tin gửi đi, người dùng sẽ có 10 phút sau khi bấm nút gửi để xóa, thu hồi tin nhắn đã gửi.

Để sử dụng tính năng này, người dùng nhấn giữ vào tin nhắn muốn xóa. Một bảng thông báo sẽ hiện ra với hai lựa chọn là Xóa với tất cả mọi người (Remove for Everyone) và Xóa với bạn (Remove for You). Nếu chọn Xóa với tất cả mọi người, tin nhắn sẽ biến mất và ở bên giao diện người nhận, vị trí tin nhắn sẽ thay thế bằng dòng thông báo tin nhắn đã bị xóa. Lựa chọn còn lại chỉ có tác dụng với chính người dùng như trước đây.

Tính năng mới của Facebook Messenger rất giống hai ứng dụng nhắn tin nổi tiếng khác là Telegram và Whatsapp. Trong khi Telegram đã có nhiều năm thì Whatsapp - một công ty mới được Facebook mua lại đã trang bị tính năng này vào năm ngoái. Tuy nhiên, thời gian cho phép hủy văn bản với Whatsapp lên đến một tiếng sau khi bấm nút gửi.

Đầu năm ngoái, nhiều chuyên gia công nghệ phát hiện Facebook lặng lẽ xóa tin nhắn đã gửi của CEO Mark Zuckerberg và nhiều nhân viên cấp cao khác của công ty. Facebook sau đó lên tiếng xin lỗi về sự việc và hứa sẽ ngừng làm như vậy cho đến khi mọi tài khoản người dùng đều có khả năng tương tự.

Theo Số Hoá.