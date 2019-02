Apple chuẩn bị kế hoạch nếu iPhone “chết yểu”

Theo tờ Wall Street Journal, Apple đã chuẩn bị “Hậu sự của iPhone” – “Life after iPhone” bằng cách thay đổi dòng sản phẩm điều hành của mình. Hãng này đang cố gắng giảm bớt sự phụ thuộc vào điện thoại thông minh của mình - iPhone, vốn đang gặp khó khăn trong năm nay.

Công ty đã đặt mục tiêu đạt doanh thu mảng dịch vụ 50 tỉ USD vào năm tới. Trong quý trước, mảng này đã mang về mức doanh thu cao nhất mọi thời đại - 10,75 tỉ USD. Bộ phận này bao gồm Apple Pay, AppleCare, App Store, iTunes, Apple Music,...

Theo Ngân hàng đầu tư nổi tiếng - Morgan Stanley, mảng dịch vụ sẽ chiếm 60% mức tăng trưởng của Apple trong 5 năm tới. Con số này cũng không kém nhiều so với 85% đóng góp tăng trưởng của Apple do iPhone trong 5 năm trước. Công ty đang tìm cách để tăng doanh thu dịch vụ và hi vọng sẽ ra mắt một dịch vụ tin tức, thu về 10 USD (tương đương 232 nghìn đồng) mỗi tháng từ người dùng. Hiện tại, Apple đã nhận được khoảng 360 triệu lượt đăng kí. Công ty kì vọng, con số này sẽ tăng lên 500 triệu vào năm 2020.

iPhone không còn ở thời "hoàng kim" nữa.

Năm ngoái, Apple đã tăng chi tiêu cho mảng R & D - nghiên cứu & phát triển thêm 23% lên 14,24 tỉ USD. Đã có suy đoán rằng sản phẩm lớn tiếp theo của “Táo Cắn Dở” sẽ là kính AR cho người tiêu dùng, tương tự như Google Glass. Hai năm trước, cựu nhà phân tích của Apple - Gene Munster, nói rằng kính AR của Apple sẽ thay thế cho iPhone. Và sản phẩm này có thể ra mắt vào năm 2020 - 2021.

Mới đây, nhân sự của “ông trùm” công nghệ này cũng đã có những biến động lớn: thay thế người đứng đầu bán lẻ - Angela Ahrendts bằng giám đốc nhân sự Deirdre OTHERBrien; Bill Stasior - Giám đốc điều hành của Siri đã bị chuyển sang vị trí thấp hơn trong khi giám đốc AI - John Giannandrea đã gia nhập đội ngũ điều hành của Apple. Thêm nữa, 200 nhân viên làm việc trên những chiếc xe tự lái đã bị cắt cử. Dễ thấy, “Nhà Táo” đã có một chiến lược cho mọi diễn biến sau này của iPhone.

Cũng theo ông Gene Munster của công ty Loup Venture: "Đây là một dấu hiệu cho thấy Apple đang cố gắng để có được công thức phù hợp trong thập kỉ tới. Công nghệ đang phát triển và công ty cần tiếp tục điều chỉnh cấu trúc của mình để chắc chắn rằng mình đang đi đúng hướng."

Theo Dân Việt.