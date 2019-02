Nokia 6.1 Plus thêm biến thể RAM 6 GB, giá 6 triệu đồng

Giá bán cho biến thể RAM 6 GB của Nokia 6.1 Plus là khoảng 6 triệu đồng.

Nokia 6.1 Plus là phiên bản toàn cầu của Nokia X6 mà HMD phát hành cho thị trường Trung Quốc trước đó. Nhưng không như X6, phiên bản 6.1 Plus chỉ được cung cấp RAM 4 GB. Giờ đây, công ty đã ra mắt bản 6.1 Plus với nhiều RAM hơn.

Cụ thể, biến thể RAM 6 GB của Nokia 6.1 Plus hiện đã có sẵn ở Ấn Độ với mức giá 260 USD (tương đương khoảng 6 triệu đồng) và có thể mua từ trang web của Nokia Ấn Độ với các màu Đen và Xanh.

Nokia 6.1 Plus là mẫu smartphone tầm trung trang bị chip xử lí Snapdragon 636 và chạy Android 8.1 Oreo khi được phát hành. Tuy nhiên, smartphone này đã được cập nhật lên Android Pie vào tháng 10 năm ngoái.

Mẫu smartphone này có màn hình IPS LCD 5,8 inch với tỉ lệ khung hình 19:9 và độ phân giải 2280 x 1080 pixel. Nó có thiết lập camera kép ở phía sau, bao gồm camera 16 MP và 5 MP. Đối với khả năng chụp ảnh selfie và thực hiện cuộc gọi video, nó được hỗ trợ bởi camera 16 MP ở mặt trước.

Nokia 6.1 Plus trang bị pin dung lượng 3.060 mAh và được sạc thông qua cổng USB-C.

Nokia 6.1 Plus sở hữu hệ thống camera kép ở mặt sau.

Trước đó hồi đầu tháng Giêng, HMD đã ra mắt hai biến thể mới của Nokia 5.1 Plus tại Ấn Độ. Đây là chiếc smartphone đi kèm RAM 4 GB và 6 GB, kết hợp bộ nhớ trong 64 GB. Biến thể RAM 4 GB được bán với giá 202 USD (4,7 triệu đồng) và biến thể RAM 6 GB được bán với giá 232 USD (5,4 triệu đồng).

Theo Dân Việt.