HMD Global tung bộ 3 smartphone giá siêu rẻ mới

Bên cạnh chiếc flagship Nokia 9 với 5 camera sau, HMD Global đã giới thiệu thêm 4 thiết bị nữa với tầm giá thấp hơn. Mặc dù chúng khó có thể cạnh tranh với tất cả các thiết bị hàng đầu đang được công bố nhưng vẫn có chỗ đứng riêng trên thị trường smartphone giá rẻ khác.

Dưới đây là danh sách các mẫu điện thoại giá rẻ mới nhất của Nokia.

Nokia 4.2

Nokia 4.2 là chiếc smartphone giá tầm trung lớn nhất trong danh sách này. Thân máy có mặt trước và sau đều bằng kính. Ở mặt trước là màn hình 5,71 inch với độ phân giải 720x1520 pixel với thiết kế kiểu “giọt nước” ở trên đỉnh, chứa camera selfie 8MP.

Nokia 4.2.

Mặc dù Nokia 4.2 có giá bán khá thấp nhưng nó vẫn có hai cảm biến ở mặt sau, một cảm biến được sử dụng để phát hiện độ sâu (chụp ảnh ở chế độ chân dung), cảm biến còn lại có độ phân giải13MP với khẩu độ F2.2. Tuy nhiên, trọng tâm của thiết bị này không phải là máy ảnh.

HMD đã hợp tác chặt chẽ với Google trên các điện thoại mang nhãn hiệu Nokia và giờ đây, mối quan hệ đối tác này đã đạt đến một cấp độ mới dưới dạng phần cứng. Nút mới có trên Nokia 4.2 dành riêng cho trợ lí ảo Google Assistant. Nút sẽ có ba chức năng dựa trên cách người dùng nhấn: nhấn một lần, nhấn 2 lần và nhấn giữ. Cả ba sẽ được sử dụng cho các chức năng Google Assistant. Ngoài ra, bạn sẽ có thể kích hoạt Google Assistant mà không cần phải mở khóa điện thoại, giúp việc truy cập trở nên dễ dàng hơn.

Máy có camera sau kép.

Một tính năng khác được tích hợp trên chiếc điện thoại Nokia này là nút nguồn với đèn LED tích hợp để thông báo. Điều này có nghĩa là cho dù điện thoại hướng về phía nào khi đặt xuống, bạn vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng khi nhận được thông báo.

Con chip cung cấp sức mạnh cho thiết bị này là Snapdragon 439 SoC khá yếu, được kết hợp với RAM 2 GB và bộ nhớ trong chỉ 16 GB hoặc RAM 3 / ROM 32 GB; pin 3000 mAh. May mắn thay, máy có tích hợp một khe cắm thẻ Micro SD, hỗ trợ mở rộng bộ nhớ. Nokia 4.2 cũng là một phần của chương trình Android One, có nghĩa là nó sẽ nhận được các phiên bản Android mới nhất trong hai năm tới.

Phiên bản RAM 2 GB / ROM 16 GB của Nokia 4.2 có giá khởi điểm chỉ 169 USD (tương đương 3,93 triệu đồng), và phiên bản còn lại có giá 199 USD (khoảng 4,62 triệu đồng). Điện thoại có màu Đen và Hồng cát (Pink Sand).

Nokia 3.2

Nokia 3.2 là phiên bản điện thoại cấp thấp hơn so với Nokia 4.2, nhưng không phải ở mọi khía cạnh. Mặc dù không phải là thiết bị cao cấp vì chỉ có mặt lưng nhựa nhưng màn hình của máy vẫn khá lớn - 6,26 inch với thiết kế “giọt nước” và độ phân giải 720x1520 pixel. Nút nguồn được tích hợp đèn LED lạ mắt cũng xuất hiện trên Nokia 3.2.

Thiết kế màn hình khá "sang".

Ngoài ra, Nút Trợ lí Google mới cũng có trên thiết bị này (Nokia 9 mới không có). Nút này cung cấp ba chức năng tương tự như trên Nokia 4.2! Bên trong máy cũng không có nhiều khác biệt, ngoài chip Snapdragon 429 yếu hơn một chút. Hai tùy chọn bộ nhớ của Nokia 3.2 cũng bao gồm RAM 2 / ROM 16 GB hoặc RAM 3 / ROM 32 GB, có hỗ trợ mở rộng qua thẻ Micro SD.

Một bất ngờ thú vị đến từ thông số kĩ thuật của thiết bị này là pin 4000mAh, nhiều hơn 1000mAh so với Nokia 4.2. Nếu không sử dụng với cường độ nặng, thời lượng pin có thể kéo dài tới hai 2 ngày. Giống như “người anh em” Nokia khác, điện thoại cũng được cài sẵn Android 9 Pie với 2 năm cập nhật.

Điện thoại chỉ có camera sau đơn.

Về giá bán, Nokia 3.2 có giá khởi điểm chỉ 139 USD (khoảng 3,23 triệu đồng), phiên bản RAM 3 GB/ ROM 32 GB có giá cao hơn 30 USD, chỉ 169 USD (tương đương 3,93 triệu đồng).

Nokia 1.1 Plus

Nokia 1.1 Plus là phiên bản smartphone giá rẻ nhất trong bộ ba, chạy phần mềm Android 9 (phiên bản Go). Phiên bản Go được tạo riêng cho các thiết bị có RAM ít hơn 1 GB và có sự sắp xếp hợp lí của các ứng dụng riêng của Google và một hệ điều hành có kích thước nhỏ hơn. Ngoài RAM 1 GB, Nokia 1 Plus có con chip lõi tứ đến từ MediaTek và pin 2500mAh khiêm tốn.

Máy có tùy chọn màu đỏ bắt mắt.

Tất cả những gì được đặt trong một thân máy tương đối nhỏ với màn hình 5,45 inch. Điện thoại không có chỗ cho các tính năng ưa thích như nút nguồn có đèn LED hoặc các tính năng Google Assitant chuyên dụng, thậm chí còn không có cảm biến vân tay,.

Nói về giá, chiếc điện thoại Nokia này có giá cực rẻ, chỉ 99 USD (khoảng 2,3 triệu đồng)! Đây có lẽ là điện thoại thông minh cộp mác Nokia rẻ nhất được giới thiệu từ trước đến nay.

Nokia 210

Nokia 210 mới.

Nokia 210 là chiếc điện thoại phổ thông với các phím thực tế ở mặt trước. Và bạn chỉ có thể nhắn tin hay gọi điện từ nó với pin có thể kéo dài một hoặc hai tuần, tùy thuộc vào mức độ sử dụng.

