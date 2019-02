Phần lớn các sản phẩm giảm giá được cung cấp là các biến thể khác nhau của iPhone 7 Plus. Các mẫu khác cũng được bán bao gồm iPhone 7, iPhone X và iPhone 8, với giá giảm từ 50 USD (1,16 triệu đồng) đến 220 USD (5,1 triệu đồng).

Mẫu iPhone 7 tân trang có sẵn để mua với mức giá 469 USD (10,88 triệu đồng), thấp hơn 80 USD (1,85 triệu đồng) so với giá yêu cầu ban đầu là 549 USD (12,73 triệu đồng). Tuy nhiên, phiên bản duy nhất còn lại trong kho là model đen với dung lượng lưu trữ 128 GB.

Trong khi đó, iPhone 7 Plus có sẵn trong một số màu sắc và bộ nhớ trong khác nhau. Phiên bản 32 GB có sẵn màu Vàng, Đen và Jet Black với giá 479 USD (11,1 triệu đồng), giảm 90 USD (2,1 triệu đồng) so với 569 USD (13,2 triệu đồng) trước đó, trong khi biến thể 128 GB có thể được mua với màu Vàng hồng, Vàng, Đen, Jet Black hoặc Bạc với giá 569 USD (13,2 triệu đồng) thấp hơn 100 USD (2,32 triệu đồng) so với giá ban đầu là 669 USD (15,52 triệu đồng). Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, phiên bản 256 GB của iPhone 7 Plus có giá 869 USD (20,2 triệu đồng) ban đầu hiện đang được bán với giá 649 USD (15,1 triệu đồng), rẻ hơn 220 USD (5,1 triệu đồng) và có thể được mua với 4 lựa chọn màu Vàng, Đen, Bạc hoặc Vàng Hồng.

Các mẫu được tân trang khác đang được bán bao gồm iPhone X - có sẵn trong Xám và Bạc với biến thể 64 GB có giá 769 USD (17,8 triệu đồng), giảm 130 USD (giảm 3 triệu đồng) và 256 GB có giá 899 USD (20,85 triệu đồng), giảm 150 USD (giảm 3,5 triệu đồng).

Hiện tại, biến thể duy nhất của iPhone 8 còn lại là màu Vàng, đi kèm với bộ nhớ trong 256 GB và được bán với giá 629 USD (14,6 triệu đồng), thấp hơn 120 USD (2,8 triệu đồng) so với giá gốc.

Các sản phẩm tân trang đi kèm hộp đựng và các phụ kiện hoàn toàn mới.

Mặc dù các thiết bị đã qua sử dụng, chính sách tân trang được chứng nhận của Apple hứa hẹn rằng mỗi chiếc điện thoại sẽ tốt như mới, được trang bị các phụ tùng hoàn toàn mới khi cần, như vỏ ngoài hoặc pin. Gói này sẽ bao gồm một hộp màu trắng và tất cả các phụ kiện và cáp sạc thông thường mà người dùng sẽ nhận được khi mua một chiếc iPhone mới. Nó cũng đi kèm với gói bảo hành giới hạn một năm tiêu chuẩn, chính sách hoàn trả trong 14 ngày và cả chính sách hoàn trả miễn phí do công ty cung cấp.

Doanh số này thường giảm khá nhanh do lượng hàng có hạn, vì vậy nếu đang tìm mua, tốt nhất không nên bỏ qua. Bạn có thể đi đến cửa hàng trực tuyến của Apple để mua các sản phẩm tại địa chỉ https://www.apple.com/shop/refurbished/iphone.

Theo Dân Việt.