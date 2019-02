Nokia triển khai chương trình “Xuân qua, quà tới”

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ ngày 19/02/2019 đến ngày 31/03/2019, Nokia 3.1, Nokia 5.1 Plus và Nokia 6.1 Plus sẽ được giảm giá xuống lần lượt chỉ còn 2.490.000đ, 3.990.000đ và 5.690.000đ. Sau thời gian này, giá của sản phẩm sẽ trở lại với mức giá ban đầu. Đi kèm chương trình là những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho khách hàng khi mua những chiếc smartphone Nokia như chế độ bảo hành lên đến 18 tháng và chương trình thanh toán trước 10% giá trị sản phẩm sẽ được nhận ưu đãi lãi suất 0% khi mua bằng hình thức trả góp.

Nokia 3.1 là chiếc smartphone được tạo ra bằng sự kết hợp công phu giữa các vật liệu tạo nên một tổng thể hài hòa và tinh xảo cho thiết kế. Với mục đích giúp người dùng thuận tiện cho việc sử dụng bằng một tay, Nokia 3.1 được trang bị màn hình 5.2 inch HD+ cùng mặt kính cong 2.5D với Corning Gorilla Glass chống xước để giữ máy đẹp lâu hơn và bền bỉ hơn. Được sử dụng vi xử lí 8 nhân MediaTek 6750, số nhân xử lí tăng gấp hai lần, hiệu suất tăng 50% so với phiên bản trước đó giúp chiếc smartphone này sẽ luôn là công cụ hỗ trợ đắc lực. Máy được trang bị camera sau tự động lấy nét 13MP, Nokia 3.1 hỗ trợ người dùng bắt được những khoảnh khắc ấn tượng. Bên cạnh đó, camera trước với ống kính góc rộng giúp bạn có thể đưa thêm nhiều hơn vào một khung hình selfie.

Mức giá của Nokia 3.1 (Phiên bản 16 GB) trong thời gian khuyến mãi chỉ còn 2.490.000VNĐ.

Nokia 5.1 Plus được sở hữu vẻ ngoài sang trọng cùng hiệu suất vượt trội với thiết kế màn hình tràn viền thời thượng 5.8 inch, đem lại sự hoàn hảo trong việc thỏa thích thực hiện các nhu cầu giải trí như lướt web, xem video và chơi game. Bên trong thân máy hoàn hảo của Nokia 5.1 Plus là một cấu hình mạnh mẽ với chipset MediaTek Helio P60 cao cấp được thiết kế dành cho việc chơi game trên mobile một cách dễ dàng và mượt mà. Tính năng AI cải tiến cho phép chức năng nhận diện khuôn mặt được kích hoạt thông qua công nghệ deep-learning, đồng thời nâng cao chế độ chụp ảnh chân thực của máy. Với ống kính cảm biến chiều sâu và camera kép phía sau có độ phân giải lần lượt 16MP/5MP đảm bảo những khoảnh khắc đặc biệt bên bạn bè và người thân sẽ luôn được ghi lại một cách sống động và hoàn hảo.

Mức giá của Nokia 5.1 Plus trong thời gian khuyến mãi chỉ còn 3.990.000 VNĐ.

Nokia 6.1 Plus với thiết kế màn hình “tai thỏ” thời thượng trong đại gia đình Nokia, phù hợp xu hướng thiết kế các dòng điện thoại cao cấp. Nokia 6.1 Plus được bảo vệ bởi mặt kính cả trước lẫn sau cùng viền bo cong sang trọng tạo cảm giác hài hòa và thoải mái khi cầm tay. Đằng sau vẻ ngoài thanh tao là nền tảng mới nhất Qualcomm® Snapdragon™ 636 cung cấp một hiệu suất vượt trội, tốc độ xử lí cao hơn 40% những sản phẩm trước đó. Nokia 6.1 Plus đã nâng cấp tính năng tiết kiệm pin để người dùng thoả thích sử dụng trong thời gian dài hơn. Dự nâng cấp tính năng sản phẩm sẽ thoã mãn tín đồ chơi game với đồ hoạ “khủng”. Tính năng chụp ảnh của Nokia 6.1 Plus tiên tiến vượt bậc với camera kép phía sau có độ phân giải lần lượt 16MP/5MP cho bạn những hình ảnh xoá phông chuyên nghiệp và camera trước 16MP nhằm đem lại những bức ảnh sắc nét tuyệt vời. Nokia 6.1 Plus với tính năng AI mới sẽ khiến câu chuyện của giới trẻ nên gần gũi hơn với các hiệu ứng mặt nạ 3D hài hước, vui nhộn.

Mức giá của Nokia 6.1 Plus trong thời gian khuyến mãi chỉ còn 5.690.000đ

Nokia 8.1 là chiếc smartphone mới nhất đến từ thương hiệu Nokia, sở hữu thiết kế hai tông màu vô cùng độc đáo và các đường cắt kim cương với kiểu dáng liền mạch đem lại cảm giác tinh tế mạnh mẽ - một dáng vẻ sang trọng. Màn hình “khủng” tràn viền lên đến 6.18 inch cho bạn thoải mái lướt web, xem phim, chơi game cực đã mắt với những tín đồ yêu game. Nokia 8.1 được trang bị bộ vi xử lí Qualcomm® Snapdragon 710 cho hiệu suất vô cùng mạnh mẽ. Với danh hiệu “Bắt là nét”, Nokia 8.1 sở hữu mặt lưng có bộ đôi lần lượt 12MP/13MP giúp bạn chụp lại những bức hình sắc nét bắt trọn khoảnh khắc đến từng chi tiết. Với công nghệ tăng cường ánh sáng và camera trước 20MP, selfie chuẩn đẹp bất kể ngày đêm. Nokia 8.1 ra mắt với Android 9 Pie được hỗ trợ mạnh mẽ bởi trí tuệ nhân tạo AI hứa hẹn mang đến nhiều tính năng vượt trội hơn giúp điện thoại của bạn trở nên nhanh hơn, thông minh hơn và dễ dàng thích nghi hơn trong mọi hoàn cảnh.

Nokia 8.1 hiện đang có mức giá là 7.990.000đ.