Cùng Nokia “Nhân đôi yêu thương rinh ngay voucher 200k”

Ngày 06/03, HMD Global, công ty sở hữu độc quyền thương hiệu Nokia cho điện thoại và máy tính bảng, đã mang đến chương trình “Nhân đôi yêu thương rinh ngay voucher 200k” nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 08/03.

Chương trình “Nhân đôi yêu thương rinh ngay voucher 200k” sẽ được áp dụng tại các hệ thống của Nokia, bao gồm: CellphoneS, Hoàng Hà Mobile và Nhật Cường Mobile.

Nokia 5.1 Plus được sở hữu vẻ ngoài sang trọng cùng hiệu suất vượt trội với thiết kế màn hình tràn viền thời thượng 5.8 inch, đem lại sự hoàn hảo trong việc thỏa thích thực hiện các nhu cầu giải trí như lướt web, xem video và chơi game.

Mức giá của Nokia 5.1 Plus trong thời gian khuyến mãi chỉ còn 3.990.000đ

Nokia 6.1 Plus với thiết kế màn hình “tai thỏ” thời thượng trong đại gia đình Nokia, phù hợp xu hướng thiết kế các dòng điện thoại cao cấp. Nokia 6.1 Plus được bảo vệ bởi mặt kính cả trước lẫn sau cùng viền bo cong sang trọng tạo cảm giác hài hòa và thoải mái khi cầm tay. Đằng sau vẻ ngoài thanh tao là nền tảng mới nhất Qualcomm® Snapdragon™ 636 cung cấp một hiệu suất vượt trội, tốc độ xử lí cao hơn 40% những sản phẩm trước đó. Nokia 6.1 Plus đã nâng cấp tính năng tiết kiệm pin để người dùng thoả thích sử dụng trong thời gian dài hơn. Dự nâng cấp tính năng sản phẩm sẽ thoã mãn tín đồ chơi game với đồ hoạ “khủng”.

Mức giá của Nokia 6.1 Plus trong thời gian khuyến mãi chỉ còn 5.690.000đ