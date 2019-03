Kaspersky Lab chia sẻ trách nhiệm thúc đẩy an ninh mạng tại Việt Nam

Theo số liệu từ Kaspersky Security Network, Việt Nam thường xuyên nằm trong top 3 quốc gia bị tấn công mạng nhiều nhất năm 2018. Trước thực tế này, Kaspersky Lab - Công ty an ninh mạng toàn cầu đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác giữa các cơ quan, tổ chức và cá nhân để cùng nhau chung tay bảo vệ an ninh mạng quốc gia.

Trong kỉ nguyên kĩ thuật số, những mối đe dọa về vấn đề an ninh mạng ngày càng tinh vi hơn. Đặc biệt trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 bùng nổ, Việt Nam sẽ phải đối mặt và chịu nhiều ảnh hưởng bởi những thay đổi phức tạp của an ninh mạng. Theo báo cáo Quý I năm 2018 của Kaspersky Lab, Việt Nam đứng thứ 1 trong top 20 quốc gia có tỉ lệ tấn công mạng trên máy tính ICS hàng đầu (với 75,1%) và thường xuyên thuộc top 3 quốc gia bị tấn công mạng nhiều nhất thế giới năm 2018.

Ông Yeo Siang Tiong, Tổng giám đốc của Kaspersky Lab khu vực Đông Nam Á cho biết: “Xã hội hiện đại càng phụ thuộc vào công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) thì các mối đe dọa an ninh mạng sẽ càng bùng nổ và phát triển. Kaspersky Lab tin rằng việc tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp và chính phủ để bảo vệ không gian mạng là điều quan trọng hơn bao giờ hết. Thay vì phân chia trách nhiệm và dựa vào năng lực của từng cá nhân, tổ chức để chống lại tội phạm mạng, chúng ta có thể cùng nhau hợp sức bảo vệ an ninh mạng. Chúng tôi nhận thức rằng sự tin tưởng này phải được xây dựng dựa trên sự hợp tác, tính minh bạch và trách nhiệm giữa các tổ chức doanh nghiệp. Kaspersky Lab sẵn sàng hợp tác với chính phủ Việt Nam để cùng nhau chống lại tội phạm an ninh mạng.”

Tháng 1 vừa qua, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia Việt Nam (NCSC) và Kaspersky Lab đã kí kết Biên bản ghi nhớ (MoU) nhằm đưa ra các giải pháp cho những thách thức về an ninh thông tin trong nước, cũng như hỗ trợ nâng cao năng lực bảo mật mạng của chính phủ Việt Nam. Trong thời gian tới, Kaspersky Lab sẽ triển khai các giải pháp và dịch vụ an ninh mạng tiên tiến hơn để bảo vệ tối đa thông tin và dữ liệu của người dùng.

Trong năm 2018, Kaspersky Lab đã kí kết Biên bản ghi nhớ (MoU) với Ban Cơ yếu Chính phủ (VGISC) và Cục An toàn Thông Tin (AIS), cũng như kí MoU với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia Việt Nam (NCSC) vào tháng 1 năm 2019. Những sự hợp tác này sẽ giúp giải quyết các thách thức về an ninh thông tin trong nước, đồng thời giúp chính phủ tăng cường bảo đảm an ninh mạng quốc gia.

Thời gian tới, Kaspersky Lab mong muốn triển khai các giải pháp và dịch vụ bảo mật mạng tiên tiến hơn để bảo vệ triệt để thông tin và dữ liệu của người dùng khỏi những kẻ tấn công mạng.

Với mong muốn thúc đẩy tính minh bạch trong ngành an ninh mạng, Kaspersky Lab đã đưa ra tiến trình Sáng kiến Minh bạch toàn cầu vào năm 2018. Sáng kiến độc đáo này thể hiện cam kết của Kaspersky Lab, nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và đáng tin cậy, bảo vệ khách hàng khỏi các cuộc tấn công có chủ đích và các cuộc tấn công không có chủ đích do tội phạm mạng gây ra.

Sáng kiến này cũng giúp Kaspersky Lab thu hút sự tham gia đông đảo của cộng đồng bảo mật thông tin và các bên liên quan trong việc xác thực mức độ tin cậy của sản phẩm, quy trình nội bộ và hoạt động kinh doanhh, cũng như giới thiệu các cơ chế trách nhiệm mà ở đó, công ty có thể chứng minh rằng họ đang thực hiện giải quyết mọi vấn đề bảo mật kịp thời và triệt để.