Kaspersky Lab hỗ trợ bảo mật công nghệ sinh học cho người khuyết tật

Các chuyên gia của Kaspersky Lab mới đây trong quá trình nghiên cứu cơ sở hạ tầng đám mây cho các bộ phận giả trên cơ thể người đã phát hiện một số vấn đề bảo mật cho phép bên thứ ba truy cập, thao tác, đánh cắp hoặc thậm chí xóa dữ liệu riêng tư của người dùng.

Internet vạn vật (IoT) giờ đây không chỉ là mạng lưới kết nối của các thiết bị thông minh hay nhà thông minh, mà là về các hệ sinh thái tự động ngày càng tiên tiến và phức tạp. Ở đó hiện diện kết nối của công nghệ y học trực tuyến. Trong tương lai, những công nghệ như vậy có thể biến các thiết bị từ chỉ hỗ trợ thuần túy trở thành xu hướng chủ đạo và được sử dụng để mở rộng khả năng của cơ thể thông qua quá trình điều khiển học. Từ đó, bất kì rủi ro bảo mật nào có khả năng bị kẻ tấn công khai thác đều có thể được giảm thiểu nhờ những sản phẩm và cơ sở hạ tầng hỗ trợ an ninh mạng.

Các nhà nghiên cứu của Kaspersky Lab ICS CERT, hợp tác với Motorica đã thực hiện đánh giá an ninh mạng về giải pháp phần mềm thử nghiệm cho tay giả điện tử do Motorica phát triển. Bản thân giải pháp là một hệ thống đám mây từ xa, được trang bị giao diện để theo dõi trạng thái của tất cả các thiết bị cơ học - sinh học tích hợp sẵn. Giải pháp cũng cung cấp cho các nhà phát triển một bộ công cụ để phân tích tình trạng kĩ thuật của các thiết bị như xe lăn thông minh, tay và chân nhân tạo.

Ông Vladimir Dashchenko, Trưởng nhóm nghiên cứu tại Kaspersky Lab ICS CERT cho biết: “Motorica là một công ty công nghệ cao, đáng tin cậy và có trách nhiệm với xã hội, mong muốn giải quyết các thách thức mà những người có thể chất hạn chế phải đối mặt. Khi Motorica trên đà phát triển, chúng tôi muốn hỗ trợ công ty sử dụng các các biện pháp an ninh đúng đắn. Kết quả phân tích của chúng tôi cho rằng công tác bảo mật cần được áp dụng với công nghệ mới ngay từ đầu. Chúng tôi hi vọng các nhà phát triển thiết bị thông minh khác cũng sẽ hợp tác với ngành bảo mật để hiểu và giải quyết các vấn đề an ninh hệ thống và thiết bị; và xem bảo mật là một phần không thể thiếu cho sự phát triển của công ty.”

“Công nghệ hiện đại đang đưa chúng ta đến thế giới mới với các thiết bị hỗ trợ sinh học. Điều quan trọng bây giờ là những đơn vị phát triển công nghệ sinh học cần hợp tác với các nhà cung cấp giải pháp bảo mật mạng; điều đó cho phép chúng ta ngăn chặn những cuộc tấn công vào cơ thể người”, ông Ilya Chekh, CEO của Motorica chia sẻ.

