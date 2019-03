Apple Watch Series 3 LTE đang được bán với giá cực hot

Theo đó, Best Buy đang chào bán Watch Series 3 với giá 199 USD (4,61 triệu đồng) cho mẫu 38mm có khả năng GPS. Đây là mức giá tốt nhất dành cho sản phẩm trong quãng thời gian qua. Nó thường được bán trong khoảng 1 tháng hoặc lâu hơn, nhưng cũng rất nhanh hết hàng.

Đánh giá nhanh từ The Verge cho thấy mô hình không LTE (chỉ GPS) hoạt động rất nhanh, hỗ trợ rất tốt cho các ứng dụng và tích hợp của bên thứ ba, cùng thời lượng pin đủ để hoạt động cả ngày mà không phải sạc lại.

Giá bán mẫu 38mm nói trên được Best Buy áp dụng cho mẫu vỏ nhôm xám và đây đeo Sport đen, hoặc vỏ nhôm bạc kết hợp dây đeo Sport trắng. Nếu muốn tùy chọn 42mm, người dùng có thể tìm thấy bản vỏ nhôm xám với đây đeo Sport đen, hoặc vỏ nhôm bạc với dây đeo Sport trắng.

Nếu quyết định tìm phiên bản hỗ trợ LTE của Watch Series 3, người dùng có thể tìm nó ở mức giá rẻ hơn nữa. Cụ thể, bản 38mm có giá 299 USD (6,93 triệu đồng) trên cả Best Buy hoặc Amazon (giá thường là 399 USD, hoặc 9,24 triệu đồng), rẻ hơn 40 USD (gần 1 triệu đồng) so với mức giá tốt nhất trước đây. Trong khi đó, phiên bản 42mm có giá 329 USD (7,62 triệu đồng) tại Best Buy hoặc Amazon.

Đây sẽ là phụ kiện rất tốt cho chiếc iPhone của bạn.

Phiên bản GPS và LTE tại Best Buy đi kèm với dây Sport Loop màu ô liu tối. Đây là dây đeo tốt hơn so với dây đeo Sport cao su tiêu chuẩn khi mua qua Amazon.

Theo Dân Việt.