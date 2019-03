Apple đã sẵn sàng sản xuất iPad Touch, phù hợp cho mọi lứa tuổi

Apple là một trong những công ty công nghệ lớn nhất và tin đồn về các sản phẩm của hãng không bao giờ ngừng “hot”. Bên cạnh các thông tin về iPhone XI, thế hệ thứ 7 của iPod Touch cũng khiến giới công nghệ bất ngờ.

IPod là máy nghe nhạc mang tính biểu tượng của Apple. Cái tên iPod Touch là khi công ty thêm màn hình cảm ứng vào thiết bị và tích hợp khả năng sử dụng của gần như tất cả các ứng dụng iOS trên nó. Vì vậy, theo thiết kế, về cơ bản, nó chỉ là một chiếc iPhone nhưng không có khả năng gọi điện thoại.

Apple hiện đang bán iPod Touch phiên bản năm 2015. Nó có thiết kế lỗi thời, màn hình 4 inch nhỏ gọn (đối với tiêu chuẩn ngày nay) và chip A8 cũ. Mặc dù vậy, phiên bản 128 GB vẫn có giá lên tới 300 USD (tương đương 6,97 triệu đồng).

Với sự phổ biến của tai nghe không dây AirPods hiện nay và Apple trang bị đi kèm cả tai nghe có cổng Lightning trong hộp iPhone trong nhiều năm, rất có thể chiếc iPod Touch mới sẽ không có giắc cắm tai nghe 3,5mm.

Nhiều báo cáo cho hay mảng dịch vụ Apple đang ngày càng thu về nhiều lợi nhuận hơn mỗi năm trong khi doanh số iPhone có phần trì trệ. Và chỉ trong một vài tuần nữa, “Táo Khuyết” sẽ tổ chức một Sự kiện đặc biệt, dự đoán sẽ là các thông báo về các dịch vụ. Vậy iPod Touch mới sẽ dành cho những ai?

Đối tượng 1: Người dùng Android

Nhiều chuyên gia cho hay Apple đang hình dung iPod Touch là một thiết bị cổng vào thế giới dịch vụ của Apple. Người hâm mộ Android thường chê sản phẩm của Apple có mức giá quá cao so với sản phẩm của họ. Do đó, iPod Touch cũng có thể có giá bán phải chăng nhưng có các thông số kĩ thuật thấp hơn so với iPhone.

Thời kì iPod Touch với viền màn hình dày.

Nhiều khả năng, sản phẩm dự kiến có giá 350 USD (tương đương 8,13 triệu đồng) có thể sở hữu màn hình 6 inch hoặc hơn. Khi TV Samsung và Sony hiện đang có các bộ phim và chương trình truyền hình iTunes tích hợp thì rất có thể iPod Touch tiếp theo sẽ có AirPlay 2, cho phép bạn truyền phát nội dung đến bất kì TV hỗ trợ tính năng này, về cơ bản thay thế Apple TV.

Xét cho cùng, hệ sinh thái là "cái móc" lớn nhất của Apple. Việc cung cấp một thiết bị giá cả phải chăng sẽ cho phép người dùng truy cập vào sinh thái đó mà công ty vẫn không phải giảm giá iPhone. Đây là cách hữu hiệu để “Táo Khuyết” cần để thu hút người dùng Android “vượt rào”.

Đối tượng 2: Trẻ em

Trẻ em ngày nay đang được được nuôi dưỡng với một thiết bị thông minh trong tay. Không có gì ngạc nhiên khi một trong những máy tính bảng được bán nhiều nhất trên Amazon là dành cho trẻ em có thêm vỏ bảo vệ và bảo đảm thay thế.

Trẻ em sử dụng thiết bị di động với số lượng không ngừng tăng.

Một thiết bị có kích thước bằng điện thoại sẽ giúp hạn chế rơi vỡ khi nằm trong tay một đứa trẻ. Thay vì đưa smartphone hay máy tính bảng, người dùng có thể sử dụng thiết bị này. Và một lần nữa, nhà sản xuất công nghệ này còn có các nội dung độc quyền. Apple có sẵn sàng chi tiền cho các chương trình tự sản xuất. Thêm nữa, nếu "Táo Cắn Dở" mua nhượng quyền phù hợp, đây có thể là một “mỏ vàng” của hãng.

Đối tượng 3: Khách du lịch

Những người thường xuyên phải di chuyển thường phải đối mặt với sự lo lắng về pin trên thiết bị di động. Đối với tất cả những tiến bộ mà chúng ta đã thấy trong công nghệ, pin dường như vẫn là một trong những điểm yếu nhất của điện thoại thông minh.

Một chiếc iPod Touch và iPhone Xs có thể là "cặp đôi hoàn hảo".

Khi mang theo iPod Touch, người dùng mới thực sự được trải nghiệm đa nhiệm vì hiện tại iPhone vẫn chưa có chế độ chia đôi màn hình. Với thiết bị mới này, bạn có thể xem phim mà không phải lo lắng cạn kiệt pin điện thoại, đồng thời vẫn có thể trả lời văn bản hoặc email mà không làm gián đoạn quá trình phát lại.

IPod Touch cũng dễ mang theo hơn nhiều so với iPad, bạn thậm chí có thể giữ nó trong túi của mình. Chắc chắn, có hai thiết bị gần như giống hệt nhau nhưng nếu bạn có nhu cầu cho thiết bị thứ hai ngoài smartphone thì iPod Touch sẽ là giải pháp lí tưởng.

Đối tượng 4: Người già

Bạn muốn gọi FaceTime cho bố, mẹ/ ông, bà vì họ không thể nhắn tin? IPod Touch có thể là thiết bị hoàn hảo trong trường hợp đó. Chắc chắn, thiết bị vẫn cần kết nối internet, thêm vào đó là khả năng chi trả của iPod Touch và khả năng tích hợp các chương trình giải trí / nội dung độc quyền.

iPod Touch thế hệ tiếp theo sẽ có kích thước nhỏ gọn.

Ngay cả khi được tích hợp những lợi ích bổ sung với nhiều dịch vụ mới, iPod Touch sẽ luôn là một sản phẩm khó bán. Tuy vậy, đây có lẽ là thứ gần nhất với một chiếc iPhone giá rẻ. Trong khi hàng triệu người Mỹ vẫn đang sử dụng iPhone có lẽ sẽ không cần mua thiết bị này nhưng sự thật là Mỹ vẫn còn hơn một nửa số người dùng điện thoại thông minh đang sử dụng Android. Chiếc iPod Touch thế hệ thứ 7 mới có thể là sản phẩm giúp Apple mở rộng hệ sinh thái của mình.

