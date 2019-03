Galaxy Note FE bất ngờ được cập nhật lên Android 9.0 Pie

Theo PhoneArena, mặc dù được phát triển để thay thế cho Galaxy Note 7 bị khai tử trước đó do một loạt sự cố cháy nổ trong năm 2017 nhưng Galaxy Note FE vẫn là một chiếc smartphone cao cấp. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi Samsung đối xử với nó như các smartphone cao cấp mới khác của hãng, bao gồm Galaxy S9/S9+ cũng như Note 9.

Bản cập nhật chứa bản vá bảo mật tháng 3 cũng như giao diện người dùng One UI mới, kết hợp các tính năng và cải tiến mới tiêu chuẩn được Google đưa vào trong hệ điều hành Android 9.0 Pie mới nhất. Tất nhiên, người dùng cần đảm bảo có đủ dung lượng lưu trữ trống cho thiết bị vì đây là bản cập nhật khá lớn (dung lượng đến 1,6 GB).

Được biết, Galaxy Note FE ban đầu được phát hành tại thị trường Hàn Quốc, tuy nhiên sau khi thực hiện các đánh giá đối với những thị trường khác, Samsung đã quyết định mở bán nó tại một vài quốc gia khác, bao gồm cả Việt Nam.

Galaxy Note FE sở hữu gần như mọi tính năng có trên Galaxy Note 7 gốc, nhưng để đảm bảo an toàn không bị cháy nổ, Samsung đã hạ cấp dung lượng pin từ 3.500 mAh trên Note 7 xuống còn 3.200 mAh trên Note FE. Không chỉ có vậy, Galaxy Note FE đã vượt qua bài kiểm tra 8 bước nghiêm ngặt của Samsung, giúp nó trở thành một sản phẩm tuyệt đối an toàn và người dùng có thể hoàn toàn an tâm sở hữu.

Theo Thanh Niên.