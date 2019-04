MSI ra mắt Microsite mới dành cho Mystic Light

Ngày 2/4, MSI, thương hiệu hàng đầu thế giới trong ngành công nghiệp game, ra mắt microsite dành cho Mystic Light để giới thiệu giải pháp điều khiển ánh sáng, cung cấp cho game thủ quyền kiểm soát hoàn toàn LED RGB cho bộ máy chơi game chỉ trong một phần mềm. Get Hyped with the Glowing Vibes – Khuấy động không khí cùng bữa tiệc ánh sáng

MSI hợp nhất tất cả phần mềm và tiện ích, bao gồm cả Mystic Light, vào một giao diện và nâng MSI Utilities lên một kỉ nguyên hoàn toàn mới. MSI Dragon Center cho phép bạn cài đặt và cập nhật mượt mà các tiện ích của MSI thông qua quá trình quét đơn giản, không mất nhiều công sức, cập nhật máy tính chơi game của bạn chỉ trong vài giây.

Bên cạnh chiến dịch ra mắt Mystic Light, để hoàn thành bộ máy chơi game RGB của bạn, giờ đây với việc mua bo mạch chủ, màn hình, máy bàn hoặc vỏ case MSI chỉ định, bạn sẽ nhận được Tai nghe chơi game MSI IMMERSE GH70 hoặc Giá đỡ card ATLAS Mystic ARGB hoàn toàn miễn phí. Hãy biểu diễn theo phong cách của bạn với MSI Mystic Light!

Thời gian khuyến mãi: Từ 1 tháng 4 năm 2019 đến 31 tháng 5 năm 2019.