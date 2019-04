Galaxy Fold sẽ mở ra cánh cửa cho smartphone có màn hình gập lại tương lai

Camera trên điện thoại thông minh đã phát triển vượt bậc trong vài năm qua. Tuy nhiên, chúng vẫn chưa thể so sánh với máy ảnh chuyên dụng. Và điện thoại thông minh có màn hình gập nói chung và Galaxy Fold nói riêng được kì vọng mang tới trải nghiệm camera mới lạ trên smartphone.

Điện thoại thông minh đã có những cải tiến lớn về chất lượng ảnh và video bất chấp những hạn chế của mình. Thủ thuật phần mềm thông minh, thuật toán camera ngày càng phức tạp hơn và hệ thống ổn định video đã giúp tăng đáng kể hiệu suất camera trên điện thoại thông minh, nhưng có một điều không thay đổi là kích thước cảm biến.

Cảm biến lớn hơn

Rõ ràng, camera ở dạng cơ bản nhất là phần cứng vật lí. Kích thước của từng pixel riêng lẻ trong cảm biến camera xác định lượng ánh sáng có thể được hấp thụ, xác định chất lượng của hình ảnh và xác định các đặc điểm chung của máy ảnh. Người dùng có thể điều chỉnh thông qua phần mềm, nhưng về cơ bản, bạn không thể thay đổi được phần cứng vật lí.

Galaxy Fold khá dày.

Vì vậy, để mang lại sự cải thiện tức thì về chất lượng camera, các nhà sản xuất điện thoại sẽ buộc phải tăng kích thước cảm biến! Nhưng kích thước cảm biến lớn hơn cũng sẽ làm cho điện thoại dày hơn nhiều. Vậy ... làm thế nào để giải quyết câu hỏi hóc búa đó?

Kích cỡ cảm biến lớn sẽ mang lại những hình ảnh chất lượng hơn.

Và những chiếc điện thoại có thể gập lại giữ “chìa khóa” giải quyết vấn đề này: ví dụ như Samsung Galaxy Fold mới với độ dày 0,6 inch (15,5mm) khi gập lại. Kích thước này dày hơn 50% so với điện thoại thông minh trung bình hiện nay. Do đó, chẳng có lí do gì các nhà sản xuất lại không sử dụng các yếu tố hình thức dày để mang một cảm biến lớn hơn trên điện thoại thông minh.

Huawei Mate X có cạnh cầm lớn.

Chẳng hạn, thiết kế Mate X của Huawei có cạnh cầm khá dày và đây là cơ hội hoàn hảo để sử dụng cảm biến camera “khổng lồ”. Điều này có khả năng thực sự "viết lại các quy tắc nhiếp ảnh" mà chính Huawei tuyên bố mới đây chỉ trong nháy mắt. Đáng tiếc, Huawei vẫn chưa có nhiều thay đổi về kích cỡ cảm biến để nâng tầm camera cho smartphone cao cấp của mình.

Galaxy Fold chỉ có màn hình thú vị

Đây cũng là lí do tại sao Galaxy Fold đã bỏ lỡ cơ hội lớn này. Chiếc điện thoại trị giá 2.000 USD (tương đương 46,5 triệu đồng) của Samsung chỉ có thiết lập camera tương tự như Galaxy S10 có giá bán thấp hơn một nửa. Mặc dù chất lượng của hệ thống camera này rất tốt nhưng không xứng đáng với giá 2.000 USD! Sản phẩm vẫn chưa phải là một “cuộc cách mạng” hoàn hảo.

Galaxy Fold và vỏ bảo vệ.

Vì vậy, giới chuyên gia công nghệ kì vọng, trong tương lai, để tận dụng lợi thế độ dày của smartphone có màn hình gập lại, cảm biến camera lớn sẽ được tích hợp bên trong, thay đổi trải nghiệm camera trên điện thoại thông minh. Điều này cũng khiến cho mức giá “cắt cổ” của chúng trở nên xứng đáng hơn, khách hàng cũng sẵn lòng móc hầu bao hơn.

