Schneider Việt Nam kí kết hợp tác chiến lược với CTCP Hải Nam

Ngày 17/04, Công ty TNHH Schneider Electric IT Việt Nam (Schneider Electric) – Tập đoàn tiên phong về số hoá các chương trình quản lí năng lượng và tự động hóa, đã kí kết hợp tác chiến lược với Công ty Cổ phần Kĩ thuật Công nghệ tự động Hải Nam (Hải Nam) – Chuyên gia thiết kế, sản xuất và cung cấp dịch vụ tủ bảng điện & tự động hóa tại Việt Nam.

Thông tin, dữ liệu luôn là “nguồn tài nguyên” quan trọng đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Yếu tố công nghệ đang tác động trực tiếp đến cách mà các doanh nghiệp thu thập, tiếp nhận, giám sát, xử lí và vận hành các luồng thông tin, nhằm đảm bảo tính nhanh chóng, chính xác và hiệu quả. Vì thế, các Trung tâm dữ liệu – hạ tầng lưu trữ, xử lí dữ liệu ngày càng đóng vai trò thiết yếu, với yêu cầu ngày càng cao về mức độ sẵn sàng đáp ứng và tính ổn định cao. Để đạt được điều đó, việc đảm bảo năng lượng và sử dụng năng lượng hiệu quả trong các Trung tâm dữ liệu cần được các doanh nghiệp chú trọng hơn bao giờ hết. Hợp tác giữa Schneider Electric IT Việt Nam và Hải Nam trong việc phân phối các thiết bị điện, các sản phẩm quản trị năng lượng, đặc biệt trong phân khúc Trung tâm dữ liệu không chỉ đáp ứng các nhu cầu bức thiết về quản trị thông tin, dữ liệu mà còn thể hiện sự đồng hành của Schneider Electric với các doanh nghiệp Việt trong bối cảnh CMCN 4.0.

Hải Nam là một chuyên gia thiết kế, sản xuất và cung cấp dịch vụ tủ bảng điện và tự động hóa tại Việt Nam, có lịch sử hợp tác với Schneider Electric trong hơn 10 năm qua, tập trung chủ yếu vào các sản phẩm trung - hạ thế, phủ rộng ở thị trường Đông Nam Á như Việt Nam, Campuchia, Myanmar và các thị trường khác như Nhật Bản, Úc, Nga, Ucraina... Với đội ngũ hơn 450 nhân viên được đào tạo chất lượng cao, cơ sở vật chất tiên tiến, quan hệ đối tác lâu dài và tầm nhìn vững chắc, Hải Nam đã và đang tiếp cận được rất nhiều những dự án lớn trong và ngoài nước. Hải Nam là một trong các đối tác được chứng nhận là Elite Partner – đối tác có chứng nhận cao nhất trong số bốn cấp bậc của APC bi Schneider Electric, được xác định bởi năng lực của đối tác, mức độ cam kết trong việc kế hoạch đào tạo, kế hoạch kinh doanh và doanh số hàng năm.

Thông qua kí kết hợp tác chiến lược này, Schneider Electric IT Việt Nam với các sản phẩm chủ đạo về thiết bị lưu trữ điện cũng như các giải pháp về Trung tâm dữ liệu sẽ chuyển giao dần hoạt động phân phối và kinh doanh các thiết bị cho đối tác của mình là Hải Nam. Những lợi thế trên cùng với sự am hiểu thị trường và khả năng sáng tạo trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0, Hải Nam là đối tác tin cậy giúp Schneider Electric IT Việt Nam đẩy mạnh hơn việc phân phối và kinh doanh các sản phẩm mang thương hiệu APC bi Schneider Electric như các thiết bị lưu trữ điện UPS, tủ Rack, điều hòa chính xác, các thiết bị và giải pháp cho hạ tầng Trung tâm dữ liệu… Mối quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ đẩy mạnh hơn nữa kiến trúc EcoStruxure – kiến trúc thiết kế dựa trên nền tảng Internet vạn vật IoT vào phân khúc các Trung tâm dữ liệu, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận với các sản phẩm tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp với nhu cầu địa phương, từ đó tối ưu hóa quy trình quản lí năng lượng, thúc đẩy hiệu quả vận hành. Cũng trong sự kiện lần này, Schneider Electric IT Việt Nam và Hải Nam đã giới thiệu đến các đối tác, khách hàng những sản phẩm, giải pháp mới nhất, hiện đại nhất ứng dụng trong các Trung tâm dữ liệu.

Ông Morgan Yvon Charles Duarte, Giám đốc Công ty TNHH Schneider Electric IT Việt Nam chia sẻ: “Hải Nam trở thành đối tác phân phối các sản phẩm và giải pháp năng lượng tại Việt Nam nằm trong định hướng phát triển chiến lược của Tập đoàn Schneider Electric. Việc hợp tác này sẽ tận dụng thế mạnh của cả hai doanh nghiệp sẽ đem lại sự tiện lợi, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam trong quản lí năng lượng và vận hành hệ thống, từ đó phát triển vượt bậc về kinh tế, công nghệ.”