Schneider kỉ niệm 25 năm chính thức hoạt động tại VN

Từ những ngày đầu thị trường thời mở cửa, kinh tế Việt Nam có những chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng và phát triển nhanh chóng (GDP tăng từ 5,1% (1990) lên 9,5% (1995)). Nhu cầu tiêu thụ điện năng gia tăng hằng năm theo sự phát triển của kinh tế Việt Nam, trong đó việc phát triển nguồn điện thị trường miền Trung và miền Nam lúc bấy giờ không đáp ứng kịp nhu cầu tăng trưởng kinh tế. Ngay khi đặt dấu chân đầu tiên đến Việt Nam, tập đoàn toàn cầu Schneider Electric đã bắt tay cùng chính phủ triển khai công trình đường dây truyền tải điện năng “500kV Bắc – Nam mạch 1” với tổng chiều dài 1.487km từ Hoà Bình đến TP. HCM trong 3 năm 1991-1993. Công trình đã góp phần mở ra một kỉ nguyên mới cho Việt Nam lúc bấy giờ, khi mang điện đến khắp cả nước, tạo điều kiện cho mọi người phát huy năng suất làm việc. Đó cũng là nền tảng cho mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa Schneider Electric và Tập đoàn điện lực Việt Nam EVN đến ngày hôm nay.

Kể từ khi chính thức hoạt động tại Việt Nam năm 1994, Schneider Electric không ngừng sáp nhập và liên kết với nhiều tên tuổi lớn trong ngành, mở rộng danh mục sản phẩm để nâng cao năng lực, phục vụ nhu cầu của các doanh nghiệp và người tiêu dùng Việt Nam. Nhà máy tại Khu công nghệ cao TP. HCM được khánh thành vào năm 2017 là một dấu ấn của tập đoàn tại Việt Nam trên hành trình cung ứng những sản phẩm chất lượng cao cho thị trường trong và ngoài nước.

Thành công tiếp đến là việc kí thỏa thuận hợp tác chiến lược (MOU) với tập đoàn FPT vào tháng 11/2018 vừa qua trước sự chứng kiến của Thủ tướng Pháp và Thủ tướng Việt Nam, nhằm phát triển, triển khai nền tảng thông minh EcoStruxure và đào tạo đội ngũ tư vấn chất lượng cao.

Trong suốt hành trình 25 năm qua tại thị trường Việt Nam, Schneider Electric không ngừng thực thi sứ mệnh của mình Life is On – Cho cuộc sống thăng hoa thông qua các hoạt động kinh doanh và những hoạt động trách nhiệm xã hội như cuộc thi Go Green In The City, Light It Up,… từ đó khai phá tiềm lực của tập đoàn toàn cầu để phát triển vị thế của mình, thể hiện cam kết lâu dài song hành và phát triển cùng đất nước Việt Nam cả về tiến bộ công nghệ và xây dựng nguồn nhân lực, nhằm mục tiêu quản lí năng lượng hiệu quả.

Chào mừng kỉ niệm 25 năm thành lập, mang vị thế tiên phong về số hóa các chương trình quản lí năng lượng và tự động hóa, Schneider Electric Việt Nam đã tổ chức Đối thoại Doanh nghiệp thông qua Hội nghị Đổi mới và Sáng tạo. Hội nghị vinh dự chào đón các cơ quan chính phủ, các chuyên gia đầu ngành, phóng viên báo đài cùng các đơn vị đối tác, khách hàng. Thông qua Hội nghị này, Schneider Electric đã đánh dấu rõ rệt bước chuyển mình, khẳng định vị thế tiên phong trong số hóa các chương trình quản lí năng lượng và tự động hóa trong giai đoạn tiếp theo.

Đến tham dự chương trình, khách mời còn được tham quan và trải nghiệm thực tế các giải pháp đổi mới và sáng tạo được trưng bày trong không gian hội nghị như: EcoStruxure For Building, Power Tag, EcoStruxure Machine & Plant, EcoStrucxure Grid, EcoStruxure for Data Centers, Connected Living. Đây chính là chìa khóa để quản lí năng lượng hiệu quả, giúp Việt Nam bắt kịp xu hướng số hóa trên thị trường.

Schneider Electric cũng cam kết lan tỏa và xây dựng các giá trị cộng đồng mang tính bền vững để cuộc sống thực sự thăng hoa ở tất cả mọi nơi, dành cho tất cả mọi người và tại mọi thời điểm. Lấy “Life is ON” (cho cuộc sống thăng hoa) là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của doanh nghiệp, nhằm mang giải pháp quản lí năng lượng hiệu quả, an toàn, tin cậy, kết nối và bền vững đến người tiêu dùng và các doanh nghiệp Việt Nam, Schneider Electric sẽ luôn tiếp tục theo đuổi và phát huy sứ mệnh cho cuộc sống thăng hoa tại Việt Nam.

Ông Yoon Young Kim, Tổng giám đốc Schneider Electric Việt Nam, Myanmar & Campuchia chia sẻ: “Chúng tôi đã có mặt tại Việt Nam trong 25 năm qua, và chúng tôi hi vọng rằng hành trình 25 năm sắp tới, Schneider Electric sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục nghiên cứu và giới thiệu các sản phẩm chất lượng quốc tế có giá thành vừa phải tại Việt Nam, đặc biệt tập trung vào giải pháp EcoStruxure. Chúng tôi cũng sẽ chuyển dời toàn bộ dây chuyền sản xuất từ Malaysia sang Việt Nam, tăng gấp đôi công suất của nhà máy tại Khu Công nghệ cao TP.HCM và hợp tác với nhiều doanh nghiệp hơn nữa để đồng hành cùng Việt Nam trong Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.”