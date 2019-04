Giải pháp phần mềm của MobiFone vào top 10 Sao Khuê 2019

Giải thưởng Sao Khuê được Hiệp hội phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam -VINASA chính thức triển khai từ năm 2013. Đây là lần thứ 16 giải được tổ chức nhằm mục đích tôn vinh, biểu dương các doanh nghiệp, cơ quan, tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp cho sự phát triển ngành công nghiệp phần mềm và CNTT Việt Nam.

Dựa trên các tiêu chí về tính độc đáo; công nghệ, chất lượng sản phẩm/dịch vụ; tính hiệu quả, ứng dụng; sự tiên phong trong cách mạng công nghiệp 4.0, Hội đồng chung tuyển đã nhất trí trao Danh hiệu TOP 10 Sao Khuê 2019 cho sản phẩm Giải pháp truyền thông ứng dụng Bigdata (IVR) của MobiFone.

Giải pháp truyền thông ứng dụng Big data (IVR) là dịch vụ quảng cáo trên nền thoại cho phép các nhà cung cấp tiếp cận người dùng thông qua cuộc gọi trực tiếp tới khách hàng. Giải pháp có thể triển khai, quản lí các chiến dịch quảng cáo theo thời gian, theo đối tương khách hàng nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh cao. Khai thác tối đa sức mạnh của dữ liệu lớn (Bigdata), IVRs hướng quảng cáo tới các đối tượng khách hàng phù hợp nhất, giúp tối đa hóa hiệu quả về chi phí quảng cáo và hạn chế tối đa các phản ứng tiêu cực của khách hàng. Với thiết kế linh hoạt, hệ thống trên nền tảng IVR cung cấp các giao diện kết nối cho phép các đối tác cùng tham gia liên kết tạo thành các mạng quảng cáo hoàn chỉnh.

Được chính thức cung cấp và phát hành ra thị trường từ năm 2016, đến nay, ứng dụng Giải pháp truyền thông ứng dụng Bigdata (IVR) của MobiFone đã được sử dụng rộng rãi để quảng cáo cho các sản phẩm từ 20 khách hàng là đối tác của MobiFone và tới 30 triệu thuê bao MobiFone, mang lại hiệu quả kinh tế to lớn. Doanh thu mang lại từ IVR tăng nhanh, từ 60 tỉ đồng năm 2017 lên tới 180 tỉ đồng vào năm 2018.

Giải pháp truyền thông ứng dụng Bigdata IVR của MobiFone cũng mang lại những lợi ích to lớn đối với xã hội. Đối với khách hàng, IVR đưa ra giải pháp hiệu quả giúp khách hàng tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu đề ra. Đối với nhà sản xuất, giải pháp tiếp cận khách hàng tối ưu, đúng đối tượng khách hàng. IVR cũng đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các chính sách truyền thông, các quy định do pháp luật quy định. Tận dụng tối đa nguồn lực của MobiFone, với hạ tầng viễn thông rộng khắp, phủ sóng khắp cả nước, giải pháp truyền thông ứng dụng Bigdata của MobiFone trên nền IVR đảm bảo an toàn tuyệt đối về mặt thông tin người dùng, một vấn đề hết sức quan trọng trong thời đại hiện nay.

Tại lễ trao giải Sao Khuê 2019, một sản phẩm khác của MobiFone là Nền tảng phát triển hệ sinh thái số (Digital Platform) cũng được bình chọn là sản phẩm/dịch vụ tiêu biểu của ngành phần mềm, dịch vụ CNTT Việt Nam 2019. Đây là nền tảng trong đó nhà mạng MobiFone đóng vai trò trung tâm, tạo sự liên kết, cộng hưởng giá trị và thúc đẩy các thành phần trong xã hội tham gia phát triển, kinh doanh và sử dụng các sản phẩm số. Digital Platform hỗ trợ phát triển và kinh doanh các sản phẩm/dịch vụ số tạo chuỗi giá trị cho các Developers – các nhà phát triển trong việc hỗ trợ môi trường phát triển, thử nghiệm và kinh doanh các sản phẩm/dịch vụ số, hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ: kinh doanh các sản phẩm/nội dung số, hỗ trợ các đại lí, kênh phân phối có kênh phân phối bán các sản phẩm/nôi dung số và hưởng hoa hồng. Đối với nhà mạng, Digital Platform hỗ trợ công cụ để thanh toán, cung cấp các sản phẩm/nội dung, quản lí kinh doanh theo đúng các chính sách.

Chia sẻ về sự kiện, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Viễn thông MobiFone cho biết: “Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp hợp tác để làm ra nhiều sản phẩm mới. Các doanh nghiệp phải biết tận dụng lợi thế của mình để chủ động tham gia vào cuộc cách mạng này. Tổng công ty Viễn thông MobiFone xác định sẽ đi tiên phong và cung cấp các giải pháp cho các doanh nghiệp, tạo ra hệ sinh thái cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển. Những sản phẩm của MobiFone được ghi nhận trong giải Sao Khuê 2019 đợt này đánh dấu bước chuyển mình của MobiFone trong xu thế chuyển đổi số. Thời gian tới, MobiFone tập trung triển khai các giải pháp hữu ích, kết nối người dùng và doanh nghiệp, nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu của khách hàng trong nền kinh tế số”.