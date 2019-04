Ngày 27/04, Nằm trong khuôn khổ chiến dịch Taiwan Excellence 2019, Không gian Trải nghiệm và Giới thiệu Sản phẩm Taiwan Excellence - Taiwan Excellence Pop-up Store chính thức trở lại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của 15 thương hiệu xuất sắc đến từ Đài Loan. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động diễn ra trong năm nay của Taiwan Excellence với mục đích tăng cường quảng bá hình ảnh, cũng như giới thiệu tới người dân Việt Nam các thương hiệu và sản phẩm ưu việt của Đài Loan.

15 thương hiệu góp mặt tại Không gian Trải nghiệm và Giới thiệu Sản phẩm Taiwan Excellence 2019 đến từ các lĩnh vực, ngành hàng gần gũi với người tiêu dùng như đồ gia dụng thông minh, thể thao và chăm sóc sức khoẻ, công nghệ thông tin, giáo dục và giải trí. Đây đều là các sản phẩm được tích hợp công nghệ sáng tạo, với khả năng mang đến cuộc sống tiện nghi và thoải mái hơn cho người tiêu dùng, vinh dự được trao giải thưởng Taiwan Excellence danh giá là sáng kiến bởi Cục Mậu dịch Quốc tế, Bộ Kinh tế Đài Loan và Cục Thương mại Đài Loan.

Bên cạnh những thương hiệu quen thuộc có mặt trong các chiến dịch trước như ASUS, FECA, GreenE, Horien Eye Secret, Tokuyo,... Taiwan Excellence Pop-up Store năm nay còn chào đón những cái tên mới như Her Sheng Chang, Gigo, Annie’s Way, góp phần làm tăng sự đa dạng về các lĩnh vực và sản phẩm được giới thiệu tới người tiêu dùng. Với việc tổ chức không gian triển lãm tại một trong những trung tâm mua sắm sầm uất nhất ngay tại trung tâm thành phố, chiến dịch Taiwan Excellence hi vọng có thể tiếp cận và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhiều gia đình Việt hơn nữa.

Cũng trong thời gian này, cửa hàng Taiwan Excellence tại trung tâm thương mại Crescent Mall chính thức mở cửa trở lại sau quá trình nâng cấp và mở rộng, để đáp ứng với nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng tại Việt Nam với các sản phẩm vừa đáp ứng về mặt chất lượng, sự thông minh mà vẫn đảm bảo tính thẩm mĩ cao. Cửa hàng Taiwan Excellence được mở ra với mục đích mang đến thêm lựa chọn về địa điểm bán, nơi tập trung các sản phẩm của các thương hiệu danh giá đến từ Đài Loan, giúp các khách hàng tiết kiệm thời gian hơn khi không phải tìm đến đại lí của từng thương hiệu.

“Chiến dịch Taiwan Excellence tại Việt Nam đang cho thấy sự thành công của mình khi chúng tôi ghi nhận sự hứng thú lớn hơn bao giờ hết của người tiêu dùng tại đây với các sản phẩm có xuất xứ Đài Loan. Các sự kiện thường niên như Taiwan Excellence Pop-up Store là cơ hội tuyệt vời để chúng tôi hỗ trợ các doanh nghiệp Đài Loan tiếp cận sâu hơn vào thị trường Việt Nam và ngược lại, người tiêu dùng Việt cũng sẽ được tiếp xúc và hiểu rõ hơn về sự đa dạng của các ngành sản phẩm phục vụ cuộc sống con người. Cửa hàng Taiwan Excellence tại Việt Nam cũng vừa mở cửa trở lại, tôi rất mong và khuyến khích mọi người dành thời gian đến thăm quan và có cho mình những trải nghiệm thực tế nhất về loạt công nghệ ưu việt trên các sản phẩm của Đài Loan", ông Keven Cheng, Giám đốc Văn phòng Đại diện tại TP.HCM chia sẻ.

Theo báo cáo Cạnh tranh Toàn cầu 2017-2018 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), kinh tế Đài Loan xếp thứ 15 toàn cầu và thứ 4 châu Á. Đài Loan cũng là đối tác đầu tư lớn thứ 4, đối tác thương mại lớn thứ 5, thị trường khách du lịch lớn thứ 6 đến Việt Nam.