Kaspersky Lab bảo vệ các doanh nghiệp blockchain trước tấn công an ninh mạng

Kaspersky Lab đã ra mắt gói dịch vụ mới được thiết kế dành cho những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực blockchain và nền kinh tế mã hóa. Hiện Kaspersky Lab đã cung cấp những dịch vụ tùy biến cho những dự án chào bán Token (ICO/ STO) và các sàn tiền mã hóa như Smart Contract Code Review, đánh giá bảo mật của website và ứng dụng (Application and Website Security Assessment), đào tạo nâng cao nhận thức về an ninh bảo mật, đối phó với tấn công phishing và đối phó với sự cố an ninh bảo mật.

Lĩnh vực blockchain và thị trường tiền mã hóa đã phát triển nhanh chóng và hiện chiếm tỉ trọng đáng kể trong nền kinh tế toàn cầu. Tổng mức độ vốn hóa thị trường của tiền kĩ thuật số ước tính khoảng 362 tỉ USD và theo PwC, các thương vụ ICO vào năm 2018 đã thu được hơn 19,7 tỉ USD.

Cho dù ban đầu blockchain được coi là công nghệ an toàn, nhưng hiện nay đã có nhiều mối đe dọa và rủi ro an ninh mạng nhằm vào nền kinh tế mã hóa. Trong vòng 2 năm qua, các chuyên gia của Kaspersky Lab đã phát hiện các bản copy lừa đảo của một website ICO phổ biến, các vụ tấn công có chủ đích nhằm vào các sàn tiền mã hóa, các mã độc quảng cáo với mục đích đánh cắp tiền mã hóa và nhiều véc-tơ tấn công khác.

Để giúp các doanh nghiệp blockchain và crypto vượt qua thách thức bảo mật mạng, Kaspersky Lab đưa ra hai dịch vụ phù hợp với cách thức hoạt động của các mô hình kinh doanh cũng như vòng đời của các lần chào bán token và những sàn tiền mã hóa.

Đối với các dự án chào bán token, các dịch vụ của Kaspersky Lab bao gồm:

Smart Contract Code Review: xác định các sai sót và tính năng chưa được khai báo, cũng như tìm kiếm những khác biệt giữa những gì được khai báo trong các tài liệu hỗ trợ và logic kinh doanh của smart-contract.

Đánh giá bảo mật của ứng dụng (Application Security Assessment): giúp một nhóm startup phân tích trạng thái bảo mật của các ứng dụng (cho dù đó là một ứng dụng phân tán hay ứng dụng truyền thống) do một công ty startup phát triển.

Các dịch vụ bảo mật blockchain của Kaspersky Lab còn bao gồm cả tính năng đối phó với phishing (Phishing Protection) để phát ra cảnh báo khi các bản sao giả mạo của các sàn tiền ảo và ICO được tạo ra, dịch vụ đối phó với sự cố an ninh bảo mật và đào tạo nâng cao nhận thức về an ninh bảo mật để nâng cao năng lực chung về an ninh mạng sao cho một công ty không trở thành nạn nhân của các vụ tấn công phi kĩ thuật.

Đối với những sàn tiền ảo đã có các biện pháp bảo mật cơ bản, Kaspersky Lab cung cấp thêm một số cải tiến, bao gồm việc hỗ trợ xác định các giao dịch blockchain có khả năng là giao dịch gian lận để phòng tránh rửa tiền, cũng như tự động phát hiện và đối phó với các vụ tấn công có chủ đích. Đối với những sàn tiền ảo đã xây dựng một Trung tâm Điều hành An ninh bảo mật nội bộ, Kaspersky Lab cung cấp các nguồn thông tin về mối đe dọa an ninh bảo mật, cùng với các chương trình nâng cao nhận thức và đào tạo về bảo mật thông tin dành cho các đơn vị vận hành an ninh để họ có thể nâng cao năng lực phát hiện và xử lí pháp lí.

Ông Vitaly Mzokov, Trưởng bộ phận Kiểm tra của Kaspersky Lab cho biết: “Mặc dù có rất nhiều công ty đang định hướng phát triển sản phẩm dựa trên nền tảng công nghệ blockchain, bao gồm cả tiền mã hóa và token, nhiều người vẫn lo lắng về việc đầu tư vào nền kinh tế mã hóa khi nền kinh tế này bị tràn ngập bởi những kẻ gian lận và tội phạm mạng. Các dịch vụ blockchain không phải lúc nào cũng đủ an toàn để đảm bảo hiệu quả đầu tư. Chúng tôi đã phát triển kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực này và đã triển khai một số dự án cho các thương vụ ICO. Ngày càng nhiều công ty startup trong lĩnh vực blockchain đang tìm kiếm giải pháp bảo vệ trước các mối đe dọa an ninh mạng và chúng tôi cũng nhận thấy nhiều bằng chứng cho thấy họ xứng đáng được các nhà đầu tư tin tưởng. Đó chính là những mục tiêu mà chúng tôi đang giúp họ đạt được bằng các giải pháp mới của mình.”