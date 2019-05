Apple có thể không nâng cấp iOS 13 cho iPhone SE, 6 và 6 Plus

iPhone 6 và 6 Plus khá phổ biến ở Việt Nam.

Theo Phone Arena, hệ điều hành iOS 13 sắp trình làng tại hội nghị WWDC 2019 sẽ không hỗ trợ một loạt iPhone đời cũ của Apple. Trong đó, đáng chú ý là các mẫu iPhone vẫn còn được nhiều người dùng sử dụng như iPhone 6, 6s Plus hay SE.

Các thiết bị hứa hẹn sẽ được lên đời phiên bản iOS mới nhất được cho là iPhone 6s, 6s Plus, iPhone 7,7 Plus, 8 và 8 Plus cũng như loạt iPhone kiểu mới gồm X, XR, XS và XS Max. Còn các mẫu iPad sẽ là iPad mini 3,4 và mini 5, iPad 5 và 6, iPad Air 2 và 3, iPad Pro 9.7, 10.5, 11 và 12.9.

Việc Apple có thể ngừng cập nhật hệ điều hành iOS 13 cho iPhone 6 và 6 Plus có thể được hiểu khi model này đã xuất hiện trên thị trường được tới 5 năm. Sau khi ngừng bán tại các thị trường lớn, tại các thị trường phát triển như Việt Nam hay Ấn Độ, iPhone 6 cũng vừa mới ngừng kinh doanh.

Tuy nhiên, với iPhone SE, việc không lên được iOS 13 có thể tạo phản ứng từ phía người dùng khi hiện tại model này vẫn đang được bán ra dưới dạng hàng tân trang giá rẻ. Thậm chí, doanh số sản phẩm còn được cho là tốt khiến hãng công nghệ Mỹ có ý định đưa sản phẩm cỡ nhỏ này trở lại thị trường bằng phiên bản mới.

Theo Số Hoá.