Kaspersky Lab kí kết Biên bản ghi nhớ (MoU) với VNPT

Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT, ông Phạm Đức Long và lãnh đạo cấp cao của Kaspersky Lab đã kí kết Biên bản ghi nhớ (BBGN) chia sẻ mục tiêu chung - tăng cường khả năng bảo vệ an ninh mạng của Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi kĩ thuật số đang diễn ra mạnh mẽ tại đây. Việc kí kết được diễn ra với sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam - ông Nguyễn Xuân Phúc.

Thủ tướng Chính phủ Việt Nam - ông Nguyễn Xuân Phúc (phải) và CEO của Kaspersky Lab - ông Eugene Kaspersky (trái) bắt tay tại một buổi họp diễn ra tại Moscow, Nga vào tuần trước. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nga của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng cùng đại diện của Tập đoàn VNPT cũng đã kí kết hợp tác với một số công ty công nghệ hàng đầu có trụ sở tại Nga, trong đó có Kaspersky Lab.

Ông Stephan Neumeier, Giám đốc điều hành Kaspersky Lab khu vực Châu Á Thái Bình Dương chia sẻ: “Cả Kaspersky Lab và VNPT đều là những chuyên gia trong lĩnh vực mình đang hoạt động, và chúng tôi mong muốn được chia sẻ khả năng và nguồn lực của mình để không ngừng mang đến những giải pháp Công nghệ Thông tin tiên tiến cho người dùng Việt Nam. Nhận thức được rằng các tổ chức nhà nước và tư nhân của Việt Nam đang cùng chung tay đưa Việt Nam trở thành một đất nước kĩ thuật số, là một trong những công ty bảo mật hàng đầu thế giới, chúng tôi cũng mong muốn chia sẻ kinh nghiệm và hiểu biết của mình để bảo vệ Việt Nam khỏi những mối đe dọa mạng.”

BBGN được kí kết giữa Kaspersky Lab và VNPT bao gồm hợp tác chia sẻ kiến ​​thức, xây dựng năng lực bảo mật và đào tạo về an ninh mạng.

Ông Yeo Siang Tiong, Tổng giám đốc Kaspersky Lab khu vực Đông Nam Á cho biết: “Việt Nam là một thị trường rất quan trọng đối với Kaspersky Lab. Dân số trẻ và động lực mạnh mẽ trong việc trở thành quốc gia kĩ thuật số khiến Việt Nam đang trở thành mục tiêu hấp dẫn cho tội phạm mạng. Do đó, các tổ chức và cá nhân Việt Nam cần nhận thức rõ về các mối đe dọa mạng hiện có, cũng như trang bị nhiều biện pháp phòng thủ toàn diện hơn để luôn được an toàn trước các mối đe dọa an ninh mạng. Với các giải pháp và dịch vụ chuyên sâu, chúng tôi rất vui mừng được giúp đỡ VNPT nói riêng và Việt Nam nói chung trong công cuộc chuyển đổi kĩ thuật số quan trọng này”.

Các quan hệ hợp tác vừa hình thành phù hợp với chiến lược chuyển đổi kĩ thuật số của VNPT, cũng như mục tiêu trở thành nhà cung cấp dịch vụ kĩ thuật số hàng đầu trong khu vực của doanh nghiệp.