Ra mắt thương hiệu mạng xã hội du lịch Hahalolo

Tương tự các mạng xã hội lớn hiện nay, Hahalolo có đầy đủ các chức năng cơ bản cho phép người dùng có thể dễ dàng kết bạn, giao lưu và trò chuyện trực tuyến mà không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Người dùng Hahalolo có thể tương tác với nhau thông qua những tính năng đăng bài, bình luận, chia sẻ, bộc lộ cảm xúc (Haha - LoLo). Nhờ đó, người dùng kết nối thêm được nhiều bạn bè, nắm bắt được nhiều thông tin, xu hướng mới lạ, bổ ích; tạo ra một cộng đồng mạng đồng điệu, trẻ trung, hiện đại và văn minh.

Không dừng lại ở đó, Hahalolo còn tiên phong trong việc tích hợp mô hình dịch vụ du lịch trực tuyến (OTA) và Thương mại điện tử (E-Commerce) giúp Hahalolo trở thành cầu nối trung gian giữa những người đam mê du lịch với nhau, giữa những đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch, lữ hành, các nhà bán lẻ... với khách hàng, mở ra một không gian rộng lớn để tìm hiểu, kết nối và chia sẻ những thông tin thú vị, bổ ích về du lịch.

Hiện tại, Hahalolo có đầy đủ thông tin của hàng chục ngàn khách sạn tại Việt Nam, hàng trăm ngàn khách sạn, căn hộ, villa, chung cư cao cấp ở 10 nước Đông Nam Á, Nhật Bản, Hàn Quốc và gần 10 nước châu Âu có nền du lịch phát triển; Hàng trăm đơn vị cung cấp tour du lịch tại Việt Nam đáp ứng đa dạng nhu cầu đặt tour ngày càng cao của người dùng; Mang đến thông tin hữu ích cho người dùng với hàng triệu địa điểm mua sắm, giải trí và địa điểm ăn uống trên khắp Việt Nam.

Việc của người dùng là đặt câu hỏi: Làm gì? Đi đâu? Đi bằng gì? Ăn gì? Mua gì? Những câu hỏi này sẽ có lời giải đáp khi truy cập vào Website www.hahalolo.com hoặc App Hahalolo (hiện đã có mặt trên kho ứng dụng IOS và CH Play), tại đây, tất cả mọi thông tin sẽ hiện ra, và việc duy nhất còn lại của người dùng là quyết định và xách ba lô lên đường.

Sau khi chính thức ra mắt thị trường, Hahalolo sẽ chạy thực tế với 5 menu chính gồm: Newsfeed, Experience, Tour, Hotel và Shopping. Cụ thể:

Newsfeed (Bảng tin): Giúp người dùng từ việc kết nối, chia sẻ với bạn bè về du lịch, mua sắm, giải trí cho đến việc cập nhật những xu hướng mới nhất trên mạng xã hội thông qua việc chia sẻ cảm xúc, trạng thái và tương tác với các bài viết trên Hahalolo.

Experience (Trải nghiệm): Tính năng này cho phép người dùng chia sẻ những điều thú vị, những câu chuyện vui buồn trong chuyến du lịch của mình thông qua một bài viết tương tự như một blogger thật thụ. Không chỉ thế, người dùng có thể tận dụng tính năng "Trải nghiệm" để chia sẻ những mẹo vặt trong cuộc sống, những địa điểm ăn uống ngon bổ rẻ hoặc lưu lại những khoảnh khắc quý giá, những cột mốc quan trọng trong cuộc sống như ngày cưới, sinh nhật... Bên cạnh đó, người dùng còn có thể tự tạo ra một khoản thu nhập cho bản thân từ chính những nhà cung cấp dịch vụ trên Hahalolo bằng tính năng "Điểm 10".

Tour/Hotel (Chuyến đi/Khách sạn): Chức năng này được Hahalolo cung cấp theo hình thức Đại lí trực truyến trên nền tảng Mạng xã hội. Với nguồn dữ liệu thông tin khách sạn và tour du lịch quy mô lớn về số lượng, đa dạng về dịch vụ, Hahalolo tự tin đáp ứng tất cả nhu cầu về du lịch của người dùng. Trên Hahalolo, việc đặt phòng khách sạn và tour du lịch sẽ dễ dàng được thực hiện thông qua hệ thống thanh toán trực tuyến tiện lợi, nhanh chóng và vô cùng bảo mật, giúp người dùng quản lí được kế hoạch tài chính cho chuyến đi mà không cần dùng đến tiền mặt.

Shopping (Mua sắm): Tích hợp thương mại điện tử và mua sắm trực tuyến trên mạng xã hội giúp cho việc mua sắm trở nên đơn giản, nhanh chóng bằng việc rút ngắn khoảng cách giữa đại lí bán hàng và người dùng, kèm theo đó là hệ thống thanh toán bằng ví điện tử vô cùng tiện lợi và bảo mật, cũng như tính năng theo dõi lộ trình dành cho khách hàng cụ thể.

Chia sẻ về quá trình hình thành và những khó khăn thách thức trong quá trình xây dựng Hahalolo, anh Trần Thanh Luân - Giám đốc Công nghệ Mạng Xã Hội Du Lịch Hahalolo cho biết: "Bắt đầu từ những câu hỏi hết sức bình thường mà ai cũng hỏi hằng ngày như: 'Đi đâu, làm gì, mua gì, ăn gì, cảm thấy như thế nào?,…' đã mang lại nguồn cảm hứng thúc đẩy chúng tôi tạo ra một ứng dụng tiện ích giúp người dùng trả lời được những câu hỏi đó. Trải qua quá trình 'thai nghén' và ấp ủ từ những năm 2014, chúng tôi trang bị hệ thống dữ liệu, xây dựng đội ngũ nhân lực vững mạnh để bắt đầu phát triển hệ thống từ năm 2016.

Đưa vào chạy thử nghiệm từ đầu tháng 10/2018, Hahalolo nhận được rất nhiều phản hồi từ phía người dùng thử trải nghiệm. Tuy là một sản phẩm đang trong quá trình hoàn thiện song Hahalolo nhận được phản hồi rất tích cực từ phía người dùng. Nhìn nhận những lời khen chê, chúng tôi luôn cố gắng hoàn thiện các tính năng, mang đến người dùng một sản phẩm hoàn chỉnh nhất".

Nói về mục đích, ý nghĩa và giá trị của Mạng Xã Hội Du Lịch Hahalolo, anh Nguyễn Phương Linh - Giám đốc Sản phẩm - Quản lí Mạng Xã Hội Du Lịch Hahalolo chia sẻ: "Khác với các Mạng Xã Hội khác, Hahalolo định hướng là Mạng Xã Hội chủ đạo hướng tới việc kết nối cộng đồng du lịch. Từ đó, Hahalolo xây dựng, cung cấp các tính năng tiện ích hỗ trợ cho người dùng chẳng hạn như: tìm bạn bè cùng du lịch, lên kế hoạch và chia sẻ chuyến đi, gợi ý các địa điểm du lịch, tra cứu thông tin du lịch một cách trực quan - công nghệ 3D hay thực tế ảo,... Một điểm nổi bật để Hahalolo vượt ra ngoài phạm vi Mạng Xã Hội thuần túy là việc tích hợp mô hình OTA và các hình thức TMĐT. Nói chung, ở Hahalolo, bạn có thể làm, tìm và sử dụng tất cả dịch vụ.

Bên cạnh những điểm khác biệt cốt lõi, Hahalolo cũng mang lại các tính năng, trải nghiệm tương đồng như các Mạng Xã Hội phổ biến khác mà người dùng Việt Nam đang ưa chuộng, đó là cho phép người dùng thoải mái kết bạn, xây dựng các mối quan hệ trên không gian ảo, chia sẻ nội dung, tâm trạng, sở thích cá nhân...

Tới đây, Hahalolo sẽ không ngừng hoàn thiện hệ thống, nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới nhằm cung cấp đầy đủ các tính năng đáp ứng nhu cầu của người dùng. Đội ngũ nhân sự giàu nhiệt huyết sẽ tiếp tục xây dựng các kế hoạch dài hạn và bước đi thật vững chắc để Hahalolo trở thành một sản phẩm All In One (Tất cả trong một) và là một Mạng Xã Hội không thể thiếu đối với người dùng, ngày càng khẳng định được vị thế của mình trong và ngoài nước.