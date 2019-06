LG G8s ThinQ sẵn sàng ra mắt với 3 camera, cảm biến ToF

Theo đó, công ty Hàn Quốc sẽ tổ chức một sự kiện ra mắt cho G8s ThinQ tại Đài Loan vào ngày 28/6. Hi vọng chiếc điện thoại này sẽ nhanh chóng lan rộng ra nhiều thị trường hơn sau đó.

G8s ThinQ có màn hình cảm ứng OLED 6,2 inch độ phân giải 1080 x 2248 pixel, tích hợp chip Snapdragon 855 cao cấp, RAM 6 GB, bộ nhớ trong 64 GB hoặc 128 GB có thể mở rộng, thiết lập camera 3 phía sau (tiêu chuẩn 12 MP f/1.5, tele 12 MP f/2.4 với khả năng zoom 2x, và siêu rộng 13 MP). Ở mặt trước máy tích hợp camera selfie 8 MP và camera ToF bổ sung để hỗ trợ cử chỉ tay. Máy cũng tích hợp thỏi pin dung lượng 3.550 mAh và chạy Android 9 Pie.

LG cung cấp cho người dùng các tùy chọn màu sắc Carmine, New Aurora Black và New Moroccan Blue. Nó có khả năng chống nước và bụi IP68 và đạt chứng nhận MIL-STD 810G về độ bền. Nó có Hi-Fi Quad DAC 32 bit, công nghệ Crystal Sound OLED và hỗ trợ Face ID an toàn hơn cùng Hand ID (cả hai đều có thể thực hiện nhờ ghép nối camera selfie RGB với cảm biến ToF).

Theo Dân Việt.