Samsung sắp tung ứng dụng Email Plus, cực tiện ích cho Android

Vào tháng trước, nhiều chủ sở hữu smartphone Samsung đã nhận được email từ Google cảnh báo về ứng dụng email Samsung đến từ một nhà cung cấp đáng ngờ có quyền truy cập vào dữ liệu Gmail của họ. Tin nhắn cũng chứa thông tin chi tiết về cách nhà cung cấp của ứng dụng này có thể đọc, gửi và xóa vĩnh viễn bất kì thư nào bằng tài khoản Gmail của họ nếu muốn.

Samsung tuyên bố rằng vấn đề này chỉ là một lỗi và sẽ được giải quyết trong thời gian tới. Bên cạnh đó, công ty Hàn Quốc đang có kế hoạch ra mắt một ứng dụng email hoàn toàn mới cho các thiết bị Android.

Samsung sắp tung ứng dụng Email Plus cho Android.

Theo nguồn tin LetsGoDigital, ứng dụng Email Plus của Samsung đã được đăng kí nhãn hiệu tại Anh, được mô tả là phần mềm máy tính cho điện thoại thông minh và máy tính bảng để quản lí tài khoản email. Nhiều khả năng, Galaxy Note 10 sắp tới sẽ là smartphone đầu tiên của hãng nhận được tính năng này.

Mặc dù ứng dụng Samsung Email đã được liệt kê trên Google Play Store nhưng nó chỉ tương thích với điện thoại thông minh và máy tính bảng do công ty Hàn Quốc sản xuất. Các chuyên gia công nghệ hi vọng rằng, ứng dụng Email Plus của Samsung có thể khắc phục những hạn chế của ứng dụng Email hiện nay.

Theo Dân Việt.