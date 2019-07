Toàn cảnh iPhone 11 R năm nay

iPhone XR là chiếc iPhone có giá cả phải chăng và phổ biến nhất hiện có. Sản phẩm có các tùy chọn màu sắc đẹp mắt, có thời lượng pin lâu hơn so với bất kì iPhone nào, có chip Apple A12 Bionic nhanh hơn tất cả các flagship Android mới nhất và hỗ trợ cập nhật phần mềm nhiều năm.

Tuy nhiên, đã đến lúc để Apple cần nâng cấp phần cứng hàng năm và iPhone 11 R mới chắc chắn sẽ xuất hiện. Dưới đây là danh sách những tính năng mong muốn sẽ có trên iPhone 11 R từ trang tin công nghệ Phone Arena!

1. Màn hình độ phân giải cao hơn

Apple nên cung cấp cho iPhone 11 R màn hình với độ phân giải cao hơn. Tất nhiên, màn hình 750p trên iPhone XR vẫn đem lại trải nghiệm tốt nhưng sẽ tạo ra khoảng cách lớn khi người dùng sử dụng màn hình Quad HD tuyệt vời của OnePlus 7 Pro có giá tương đương.

IPhone XR đi kèm với màn hình LCD màu sắc sống động, nhưng chưa thể cung cấp được màu sắc phong phú như màn hình AMOLED. Vì vậy, mẫu iPhone –R phiên bản giá phải chăng được kì vọng sẽ tích hợp một màn hình AMOLED. Tuy vậy, điều này không có khả năng xảy ra, ít nhất là cho đến iPhone 12 R vào năm 2020.

2. Viền benzel mỏng hơn

iPhone Xr có viền màn hình khá dày.

Một điều khiến người dùng phàn nàn trên iPhone XR là màn hình cỡ lớn cùng các viền bezel dày xung quanh. Tất nhiên, việc thu nhỏ viền này không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Apple khó có thể thu nhỏ viền đồng nhất ở tất cả các cạnh cho màn hình LCD. Nhưng quả thực một chiếc iPhone 11 R kích cỡ hẹp hơn sẽ cung cấp trải nghiệm thoải mái hơn rất nhiều.

3. Tuổi thọ pin lâu hơn

Phiên bản iPhone XR vàng.

Năm ngoái, iPhone XR có thời lượng pin tốt nhất so với bất kì iPhone nào. Nhưng khi so sánh với một số điện thoại Android khác, đặc biệt là khi phát lại video trên YouTube, thời lượng của chúng chỉ ở mức trung bình. Do đó, đây là một gợi ý cho Apple: tại sao không biến iPhone 11 R thành iPhone "pin khủng"? Đây sẽ là tính năng giúp hãng này “hút” khách.

4. Màu xanh

Huawei P10 màu xanh lá.

Màu sắc trên iPhone XR là một trong những ưu điểm lớn nhất về điện thoại này. Màu sắc mang lại cho chiếc smartphone sự vui tươi đang thiếu trên rất nhiều điện thoại. Nhưng vì một số lí do, iPhone XR, giống như tất cả các điện thoại khác không có màu xanh lá cây. Đây là tùy chọn màu làm cho thiết bị trở nên đẹp và nổi bật giữa hàng loạt các “đối thủ”.

5. Sạc nhanh

Sở hữu giá bán cao nhưng iPhone Xr chỉ có bộ sạc 5 watt nhỏ và chậm trong hộp. Người dùng sẽ phải mất 3 giờ 12 phút để sạc đầy iPhone XR từ 0% pin. Mặt khác, OnePlus 7 Pro chỉ mất 1 giờ 15 phút để sạc đầy!.

Bộ sạc đi kèm iPhone có tốc độ sạc rất chậm.

Và thực tế là đa số điện thoại hơn 10 triệu hiện nay đều có bộ sạc nhanh trong hộp. Vì vậy, cả giới công nghệ cũng như người dùng đều thực sự mong muốn Apple trang bị kèm bộ sạc có công suất lớn hơn cho iPhone 11 R.

6. Chế độ Night Mode

Đây không chỉ là tính năng dự kiến dành cho iPhone 11 R mà còn cho tất cả các iPhone sắp tới: chế độ ban đêm – Night Mode! Hầu hết các điện thoại Android trong năm 2019 hiện đã cung cấp tùy chọn này và người dùng luôn ấn tượng với kết quả ảnh chụp. Sự thật là, những chiếc iPhone hiện tại không hoạt động tốt vào ban đêm vì kích cỡ cảm biến nhỏ, đây cũng là điểm mà Apple có thể cải thiện chỉ với chế độ ban đêm chuyên dụng.

7. Camera Telephoto & Ống kính siêu rộng

IPhone XR có camera chất lượng cao, chụp ảnh có màu sắc đẹp, đặc biệt là vào ban ngày, nhưng lại thiếu tính linh hoạt của ống kính zoom chất lượng cao và camera cực rộng, và đó là điều mà hầu hết các điện thoại khác trong tầm giá này đã cung cấp.

Các hình ảnh rò rỉ cho đến nay đều cho thấy iPhone 11 R sẽ có ống kính thứ 2, có thể là ống kính tele. Thật tuyệt! Tính năng này sẽ làm thỏa mãn sự mong chờ của biết bao iFan mặc dù vẫn theo sau nhiều “đối thủ” Android (đi kèm với 3 tùy chọn ống kính camera khác nhau).

Tạm kết

iPhone 11 R sẽ ra mắt vào tháng 9 tới.

Bên cạnh những yếu tố trên, vẫn còn có nhiều điểm khác mà người dùng ước ao có trên iPhone 11 R: giá bán rẻ hơn, “tai thỏ” nhỏ hơn, bộ nhớ trong lớn hơn, nhiều RAM hơn,… Tuy nhiên, những yếu tố này khó có thể trở thành sự thật. Câu trả lời từ phía Apple sẽ có trong khoảng 2 tháng nữa.

Theo Dân Việt.