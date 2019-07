So sánh iPhone 8 và iPhone XR: Sự khác biệt giữa cách tân và cổ điển

Thiết kế

Với kích thước 150.9 x 75.7 x 8.3 mm, nặng 194 g, iPhone XR lớn hơn đáng kể so với iPhone 8 (138.4 x 67.3 x 7.3 mm, nặng 148 g).

Điều này phần lớn là vì màn hình LCD 6.1 inch, lớn hơn 1.4 inch so với màn 4.7 inch của iPhone 8. Tuy nhiên vì có thiết kế tràn viền, iPhone XR vẫn khá gọn gàng.

Màn hình

Apple tuyên bố màn hình 6.1 inch của iPhone XR là màn hình LCD có màu sắc trung thực nhất hiện nay trên thị trường.

Tuy nhiên, không giống như màn hình của iPhone 8, màn hình iPhone XR không được trang bị 3D Touch.

Vi xử lí

Chip Apple A11 Bionic của iPhone 8 năm ngoái vẫn cực kì mạnh mẽ khi nói đến hiệu năng. Mặc dù vậy, với Apple A12 trên XR, nhà Táo đã nâng nó lên 1 cấp độ mới.

Trong 6 lõi xử lí của A12 thì có 2 lõi xử lí tác vụ nặng mạnh hơn 15%, tiết kiệm pin hơn 40% so với thế hệ chip Apple A11. 4 lõi xử lí tác vụ nhẹ cũng tiết kiệm pin hơn 50% so với A11. GPU 4 lõi có hiệu năng cao hơn 50% khi so sánh với A11.

Camera

Cả iPhone XR và iPhone 8 đều có trang bị camera 12 MP khẩu độ F/1.8, trông có vẻ giống nhau nhưng camera trên iPhone XR có cảm biến lớn hơn, có Smart HDR để tăng độ chi tiết, sắc nét cho hình ảnh. Ngoài ra, XR còn có thể chụp ảnh xóa phông và lấy nét sau khi chụp.

Camera trước 7 MP trên iPhone XR cũng được nâng cấp rất lớn so với iPhone 8 với hệ thống camera TrueDepth có cảm biến độ sâu 3D được sử dụng để cho ra những hình ảnh xóa phông, cùng các tính năng như Memoji và Animoji.

Xác thực sinh trắc học

iPhone XR chỉ dùng Face ID mở khóa bằng khuôn mặt, trong khi iPhone 8 dùng cảm biến vân tay Touch ID.

Việc thiếu cảm biến vân tay có thể làm nhiều người chưa quen nhưng Face ID thế hệ 2 trên iPhone XR sẽ nhanh và chính xác hơn thế hệ đầu tiên.

Theo Dân Việt.