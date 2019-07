Chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng mua Nokia 2.2

Ông Kyler Tan – Giám đốc Điều hành HMD Global tại Việt Nam cho biết: “Chúng tôi tin rằng Nokia 2.2 là một trong những chiếc smartphone đáng để người dùng có cơ hội trải nghiệm. Với chương trình khuyến mãi đợt này, chúng tôi hi vọng người dùng có thể dễ dàng sở hữu chiếc smartphone Nokia 2.2 với những tính năng hiện đại nhưng mức giá hoàn toàn phải chăng”.

Mang đến tính năng chụp ảnh thiếu sáng tuyệt vời nhờ vào cải tiến AI trong một mức giá lí tưởng, Nokia 2.2 có khả năng chụp ảnh mọi chi tiết trong điều kiện ánh sáng yếu và cho ra một tấm ảnh rõ nét trong màn đêm, chi tiết hơn, ít nhòe nét hơn. Với tính năng chụp HDR ghi lại các màu sắc sống động cùng góc kính rộng hơn trong mỗi lần chụp làm bức ảnh trở nên nổi bật với các tính năng hỗ trợ bởi AI của Google Photos.

Điểm hay ở Nokia 2.2 là tính năng Face unlock trong cùng phân khúc, giúp người dùng mở khóa điện thoại một cách dễ dàng và hoàn toàn làm chủ được dữ liệu cá nhân của mình. Không giống như các smartphone khác ở phân khúc tầm trung, tính năng Face unlock của Nokia 2.2 do AI điều khiển và sử dụng thuật toán tiên tiến nhằm mang đến trải nghiệm chuẩn xác cho người dùng.

Nokia 2.2 sở hữu nút Google Assistant riêng biệt cho dòng smartphone có mức giá thấp nhất. Mọi tương tác với Google Assistant như đặt câu hỏi, nhận chỉ đường, thực hiện cuộc gọi… đều trở nên dễ dàng, nhanh chóng và tiện lợi hơn bao giờ hết.

Đây là chiếc smartphone Nokia serie 2 nằm đầu tiên thuộc chương trình Android One. Với cam kết mang đến trải nghiệm Android và Google mới nhất, Nokia 2.2 nay đã sẵn sàng để được nâng cấp lên Android Q. Nokia 2.2 gia nhập vào đại gia đình Android One đồng nghĩa với việc mang đến phiên bản mới nhất về đổi mới và trải nghiệm phần mềm của Android. Nokia smartphones với Android One cung cấp dung lượng lưu trữ lớn và thời lượng pin tuyệt vời đi kèm với cập nhật hệ điều hành mới trong 2 năm và cập nhật bảo mật hàng tháng trong 3 năm.