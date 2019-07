Galaxy Note 10 sẽ phải “bao ngon, bao đẹp” nếu không muốn bị yếu thế trước Huawei

Theo các công ty nghiên cứu thị trường lớn, thị phần của Samsung trong ngành công nghiệp điện thoại thông minh đang đình trệ đã giảm xuống trong ba tháng đầu năm 2019 so với cùng kì năm ngoái. Đáng tiếc là sự suy giảm này đã bắt đầu một thời gian trước đây và thành công ban đầu của dòng Galaxy S10 ấn tượng vẫn không thể đảo ngược xu hướng này.

Bù lại, báo cáo sơ bộ mới nhất của Kantar cho thấy doannh số bán smartphone của Samsung có thể đã được hồi sinh từ tháng 4 đến tháng 6 và tất cả là nhờ ... Tổng thống Mỹ - Donald Trump. Sự tăng trưởng đáng kinh ngạc của Huawei đã bị dừng lại bởi một lệnh cấm gây sốc, sau đó là một loạt các sự kiện, tuyên bố và đàm phán khó hiểu vẫn đang diễn ra, gây ra nỗi sợ hãi trong lòng người tiêu dùng về một chiếc điện thoại có thể không còn quyền truy cập đầy đủ vào Cửa hàng Play, các ứng dụng và dịch vụ khác của Google và tất nhiên là cả Facebook.

Huawei vẫn là một thế lực mạnh

Mặc dù có vẻ như “gã khổng lồ” công nghệ Trung Quốc không có kế hoạch dự phòng nhưng không thể thay thế Android bằng nền tảng Hongmeng nội bộ của mình. Hiện tại Huawei vẫn được phép “bắt tay” kinh doanh lại với Google và các nhà cung cấp linh kiện chính, vì vậy gần như “ gia đình” Mate 30 sẽ không bị trì hoãn hay hãng này phải phát hành bất kì hệ điều hành nào thay thế Android. Mate X có thể gập lại cũng đang hoạt động, có thể cạnh tranh với Galaxy Fold vào tháng 9.

Huawei Mate 20 Pro.

Giới công nghệ hi vọng sẽ có một “cuộc chiến” khốc liệt để giành vị trí tối cao vào năm 2020. Cùng với Mate 20 Pro và P20 Pro đã dẫn đầu rất nhiều xu hướng. Huawei và thương hiệu phụ Honor cũng đang có những bước tiến lớn trong phân khúc tầm trung, bất chấp mọi nỗ lực chung từ Samsung giới thiệu "gia đình" Galaxy A.

Galaxy Note 10 vẫn phải “gồng”

Có rất nhiều tính năng được đồn đại đủ để đảm bảo cặp Galaxy Note 10 và Galaxy Note 10+ nổi bật so với Galaxy Note 9. Thật tuyệt vời khi cả hai phiên bản Galaxy Note năm nay sẽ đi kèm với chip SoC hàng đầu mới nhất của Qualcomm, công nghệ âm thanh trong màn hình và thiết kế toàn màn hình. Thêm nữa, camera selfie “lỗ khuyên ở giữa màn hình cũng có độ an toàn hơn so với camera selfie trượt.

Nhưng có một thứ khiến dòng sản phẩm Galaxy Note 10 khác biệt so với mẫu Galaxy Note 9: loại bỏ giắc cắm tai nghe. Hiện Huawei P30 Pro và Mate 20 Pro của Huawei đã không còn giắc cắm tai nghe 3,5mm nhưng đây cũng là lí do tại sao Samsung nên giữ lại chi tiết này để giành lợi thế so với “đối thủ” cạnh tranh.

Trong khi đó, việc bỏ khe cắm thẻ nhớ microSD không có lí do rõ ràng cũng là điều khá tệ, hãng này chỉ hỗ trợ mở rộng bộ nhớ ngoài trên chiếc Galaxy Note 10 + lớn hơn và đắt tiền hơn. Về cơ bản, Samsung đã đưa tính năng này chỉ vào các sản phẩm cao cấp, không đến được với nhiều người.

Có lẽ quan trọng hơn, Galaxy Note 10 được cho là sao chép bộ 3 camera trên Galaxy S10 +. Đây không hẳn là một điều xấu nhưng nếu dòng Galaxy S10 không thể giúp Samsung nới rộng đáng kể khoảng cách với Huawei trong cuộc khủng hoảng PR tồi tệ nhất trong lịch sử thì bút S Pen, sạc nhanh và camera “lỗ khuyên” vẫn không thể đủ ngăn cản Huawei “tái sinh” để giành lấy vương miện.

Về mặt lạc quan, người dùng vẫn mong đợi Galaxy S11 sẽ mang lại những nâng cấp đáng kể cho camera. Chỉ cần thêm giắc cắm tai nghe và hỗ trợ microSD trở lại, Samsung sẽ có cơ hội giữ lại “vương miện” mà Tổng thống Trump đã tạo ra trong năm nay.

Theo Dân Việt.