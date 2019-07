Vivo S1 trình làng với mặt lưng chuyển sắc, camera selfie “khủng”

Vivo vừa chính thức ra mắt smartphone Vivo S1. Sản phẩm này nổi bật với cảm biến vân tay dưới màn hình có tốc độ mở khóa chỉ 0,42 giây và thiết kế thời trang. Bên cạnh đó, nó còn có camera selfie AI 32MP cao nhất phân khúc và dung lượng pin 4.500mAh kèm sạc kép siêu nhanh.

Vivo S1 được trang bị màn hình tràn Halo Super AMOLED 6,38-inches, với tỉ lệ màn hình so với thân máy đạt 90. Màn hình của Vivo S1 được tích hợp tính năng Always On Display (màn hình luôn bật). Cũng như cảm biến vân tay, tính năng “màn hình luôn bật" của Vivo S1 cho phép người dùng tuỳ chỉnh hiển thị.

Mặt lưng Vivo S1 được áp dụng kĩ thuật phủ Nano-Ion với hai phiên bản màu xanh ngọc trai và đen thạch anh. Theo đó, phiên bản xanh ngọc trai được lấy cảm hứng từ hừng đông trên biển; còn phiên bản đen thạch anh có thiết kế kim cương chuyển sắc.

Ngoài độ phân giải của camera selfie đạt 32MP (cao nhất phân khúc), Vivo S1 còn được trang bị AR Stickers, hiệu ứng ánh sáng chân dung (AI Selfie Lighting), bộ lọc AI (AI Filter), AI Face Beauty,… Thú vị hơn, Vivo S1 còn được trang bị tính năng làm đẹp gương mặt khi đang gọi video.

Vivo S1 có cảm biến vân tay dưới màn hình.

Bộ 3 camera AI (16MP/8MP/2MP) ở mặt sau có khả năng chụp ảnh góc rộng 120 độ, cùng công nghệ tự động căn chỉnh độ biến dạng cho bức ảnh và xoá phông. Chiếc điện thoại này chạy vi xử lí 8 nhân, có 6 GB RAM và bộ nhớ trong 128 GB. Dung lượng pin 4.500mAh kèm sạc kép siêu nhanh 18W.

Vivo S1 chạy hệ điều hành Funtouch OS 9 mới nhất dựa trên Android 9.0 Pie. Bên cạnh đó, Vivo S1 cũng được tích hợp nhiều tính năng thú vị như chia đôi màn hình, hộp trò chơi (Game Cube), trợ lí ảo Jovi…

Vivo S1 sẽ được bán ra từ tháng 8/2019 với giá đề nghị là 6,99 triệu đồng.

Theo Dân Việt.