Samsung xác nhận chức năng được mong chờ trên dòng Galaxy Note 10

Samsung dự kiến sẽ tổ chức sự kiện Galaxy First Look vào ngày 10/8, tức sau khi Galaxy Note 10 ra mắt 3 ngày. Mặc dù Galaxy Note 10 chưa ra mắt nhưng nội dung quảng cáo cho sự kiện Galaxy First Look lại vô tình mang đến cho người dùng các tính năng có mặt trên sản phẩm.

Theo đó, Samsung đăng tải nội dung “… trải nghiệm với tất cả các tính năng mới rất được mong đợi. Chúng bao gồm Intelligent Battery, Superfast Charge, Wireless PowerShare, S Pen thế hệ tiếp theo, và nhiều hơn nữa”. Vì vậy, Samsung đã vô tình rò rỉ thông tin rằng tính năng “Superfast Charge” sẽ đến với sản phẩm.

Superfast Charge là tên được Samsung sử dụng cho hỗ trợ sạc nhanh có dây 25W hiện có trên Galaxy S10 5G và Galaxy A80 tầm trung. Việc vô tình đưa tính năng này vào các chi tiết của sự kiện Galaxy First Look tiếp theo cho thấy Galaxy Note 10 và Note 10+ sẽ hỗ trợ sạc có dây 25W ở mức tối thiểu. Tháng trước, chuyên gia rò rỉ Ice Universe tuyên bố rằng Galaxy Note 10+ sẽ hỗ trợ sạc có dây 45W, mặc dù bộ sạc chỉ dừng lại ở mức 25W. Nếu điều này là đúng, Samsung chắc chắn sẽ bán củ sạc 45W làm phụ kiện.

Wireless PowerShare là tính năng sạc không dây ngược được tìm thấy trên dòng Galaxy S10. Nó cho phép người dùng đặt một cặp Galaxy Buds hoặc một thiết bị tương thích ở mặt sau của điện thoại và chia sẻ một lượng điện của điện thoại với thiết bị đó. Huawei Mate 20 Pro là sản phẩm đầu tiên cung cấp sạc ngược không dây, và nó cũng có thể đến với iPhone 2019 mà Apple công bố vào tháng sau. Tính năng Intelligent Battery tối ưu hóa pin điện thoại tùy thuộc vào ứng dụng nào được mở và vị trí của người dùng.

Thông tin xác nhận về tính năng sạc siêu nhanh của Samsung.

Galaxy Note 10 dự kiến ​​sẽ được trang bị màn hình 6,3 inch mang độ phân giải 1080 x 2280 cho tỉ lệ khung hình 19:9. Trong khi đó Galaxy Note 10+ sẽ có màn hình 6,8 inch với độ phân giải 1440 x 3040 cho tỉ lệ khung hình 19:9. Cả hai cung cấp chip Snapdragon 855 (+) hoặc Exynos 9824 tùy thuộc thị trường. Máy có RAM từ 8 GB và bộ nhớ trong từ 256 GB. Sản phẩm đi kèm thiết lập 3 camera (12 MP chính + 12 MP với zoom quang 2x và 16 MP góc rộng). Máy đi kèm pin 3.500 mAh.

Theo Dân Việt.