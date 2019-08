Lễ kí kết hợp tác giữa trường anh ngữ quốc tế Speak Up và Elsa Speak

Sự kết hợp này được xem như một quyền lợi cộng thêm bên cạnh phương pháp học Anh ngữ kết hợp, nơi đây, người học được phép truy cập tự do vào kho bài học phát âm và luyện nói tiếng Anh độc quyền từ ELSA. Bên cạnh đó, Speak UP cũng chính thức phát động cuộc thi "Dare to Speak UP", nhằm khích lệ niềm khao khát chinh phục ngoại ngữ của thế hệ trẻ Việt Nam và người đi làm chuyên nghiệp với tổng giá trị học bổng hơn 400.000.000 VNĐ.

Hợp tác giữa trường Anh ngữ Quốc tế Speak UP và ứng dụng ELSA Speak mang đến giải pháp học tiếng Anh thông minh, bằng cách tận dụng nền tảng công nghệ A.I duy nhất nhận diện lỗi sai đến từng âm tiết, với nhiều hình thức gợi ý chỉnh sửa. Ứng dụng ELSA Speak được kết hợp hoàn hảo với hệ thống Multimedia được đầu tư bài bản với chi phí lên đến 50 triệu đô la Mỹ tại Speak UP, những bài tập rèn luyện được tích hợp trực tiếp trên toàn bộ thư viện phòng máy tại tất cả các chi nhánh Speak UP, hoặc có thể học trên phương tiện điện thoại, máy tính bảng và máy tính để bàn. Sự phối hợp hoàn hảo giữa hai công nghệ giảng dạy tiếng Anh tiên tiến nhất hiện nay sẽ tối ưu hóa thời gian học và có sự cam kết đầu ra cho người học. Với hệ thống Multimedia, Speak UP sẽ hỗ trợ 4,000 bài tập bao gồm 4 kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết, cùng hơn 6,500 bài tập trực tuyến từ ELSA, sẽ cho người học hơn 10,500 cơ hội luyện tập toàn diện các kĩ năng tiếng Anh với những trải nghiệm thực tiễn.

Bên cạnh đó, để đảm bảo tính tương tác trực tiếp và khả năng thực hành (một trong những mối e ngại hàng đầu của người Việt Nam khi tiếp xúc với phương pháp học online (trực tuyến)), Speak UP đã mang đến giải pháp toàn diện nhờ vào sự cải tiến của cách giảng dạy và học tiếng Anh kết hợp (blended learning method). Blended Learning là phương pháp học tập kết hợp, bao gồm mô hình học tương tác sống động tại lớp, người học sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc cùng giảng viên bản xứ và giảng viên Việt Nam chuyên nghiệp.

Đặc biệt hơn, tất cả các kết quả sau mỗi bài học, thời gian dành cho việc học, các lớp đã đăng kí học đều được kiểm soát chặt chẽ nhờ hệ thống quản lí học tập trực tuyến “Student Zone”, người học hoàn toàn chủ động xem được điểm số, đặt lịch học trực tuyến, và chủ động theo dõi kế hoạch học tập 24/7. Việc kiểm soát trên “Student Zone” quản lí lộ trình học tối đa và xây dựng hiệu quả chủ động cho từng học viên trong cuộc sống bận rộn hiện nay.

Ông Robert D. Sherwood – Giám đốc điều hành vùng của trường Anh ngữ Quốc tế Speak UP khu vực Indochina, chia sẻ về việc hợp tác với ELSA: “Chúng tôi tin rằng sự cống hiến của Speak UP trong việc cải tiến giáo dục mang đến cho người học lợi thế tối ưu hóa thời gian cá nhân tuyệt đối, nuôi nấng khát vọng chinh phục tiếng Anh để đạt được mục tiêu sự nghiệp và cuộc sống, hơn thế nữa là cơ hội giao lưu quốc tế rộng mở mà thế hệ trẻ Việt Nam đang hướng tới. Chúng tôi vô cùng tự hào khi đưa nền tảng công nghệ tiên tiến của ELSA vào những chương trình học tuyệt vời của Speak UP”.

Bà Ruby Nguyen - Country Manager, ELSA, chia sẻ thêm: “Speak UP là trường Anh ngữ Quốc tế hiếm hoi sở hữu phương pháp học tiếng Anh kết hợp 50% online và 50% offline. Thêm vào đó, nền tảng công nghệ A.I nhận diện giọng nói giúp chỉnh sửa phát âm đến từng âm tiết của ELSA chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa 2 tổ chức. Với niềm tin vào sức mạnh công nghệ chúng tôi tin rằng sẽ đem đến một nền tảng giáo dục tốt hơn. Đó là lí do thôi thúc chúng tôi đi đến quyết định hợp tác cùng Speak UP. Chúng tôi tin tưởng mối quan hệ hợp tác này sẽ mang đến nhiều cơ hội học tập cho thế hệ trẻ Việt Nam và người đi làm chuyên nghiệp”.

Hướng tới việc nâng cao khả năng Anh ngữ của sinh viên Việt Nam ở TP. Hồ Chí Minh, trường Anh ngữ Quốc tế Speak UP mong muốn được lắng nghe những câu chuyện, những khát khao chinh phục mục tiêu cuộc sống và sự nghiệp bằng sự hỗ trợ của tiếng Anh thông qua cuộc thi "Dare to Speak UP". Cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 19/08 đến 19/09/2019. 10 bạn có câu chuyện ấn tượng về hành trình chinh phục Anh ngữ của bản thân sẽ may mắn nhận được 10 suất học bổng toàn phần với tổng giá trị hơn 400.000.000 VNĐ.