Samsung chính thức “khai tử” dòng Galaxy J, thay thế bằng Galaxy A

Nếu đang mong chờ một chiếc điện thoại Galaxy J giá rẻ khác của Samsung, bạn sẽ thất vọng khi biết công ty Hàn Quốc sẽ không còn tung ra bất kì sản phẩm nào có tên này. Bù lại, Samsung sẽ tiếp tục phát hành điện thoại thông minh Android giá cả phải chăng dưới một tên gọi khác.

Cụ thể, Samsung Malaysia đã công bố một video vào đầu tháng này cho biết dòng Galaxy J đã trở thành Galaxy A. Thông báo này không thực sự gây ngạc nhiên vì Samsung chỉ mới ra mắt điện thoại dòng Galaxy A và Galaxy M trong đầu năm nay.

Mặc dù thoạt nhìn, các điện thoại dòng Galaxy A và M mới có nhiều điểm chồng chéo lẫn nhau về thông số kĩ thuật. Tuy nhiên khác với trước đây, chúng chỉ được bán ra ở Ấn Độ và một vài nước châu Á khác thay vì có mặt trên toàn thế giới.

Việc các điện thoại Galaxy J tàn lụi gần đây ở hầu hết các thị trường có lẽ là lí do chính khiến Samsung quyết định ngừng sản xuất dòng sản phẩm này để có một cuộc “đại tu” hoàn chỉnh. Và vì dòng sản phẩm Galaxy A được khách hàng đánh giá tốt hơn nên công ty Hàn Quốc đã đưa ra lựa chọn tích hợp dòng Galaxy J trong một sản phẩm hấp dẫn hơn đối với người tiêu dùng.

Hướng tới tương lai

Video thông báo việc chuyển Galaxy J thành Galaxy A được kết thúc bằng khẩu hiệu: “Được xây dựng cho Kỉ nguyên phát trực tiếp” – Built for the Era of Live” và nhấn mạnh vào một số tính năng quan trọng nhất của dòng Galaxy A mới: thời lượng pin dài, sạc nhanh, camera đa ống kính và màn hình tích hợp máy quét dấu vân tay.

Tất nhiên, không phải tất cả các tính năng này sẽ được triển khai trong mọi điện thoại dòng Galaxy A mới nhưng trong số chúng sẽ có ít các thông số kĩ thuật này. Việc loại bỏ hoàn toàn "gia đình" Galaxy J đồng nghĩa với việc Samsung sẽ không cạnh tranh dòng smartphone giá rẻ ở các thị trường phát triển như Châu Âu và Mỹ do phần lớn điện thoại Galaxy A mới có thông số kĩ thuật tầm trung và cận cao cấp.

Samsung Galaxy A9 2018.

Mặt khác, điện thoại dòng M, được sản xuất dành riêng cho thị trường Ấn Độ với giá bán phải chăng sẽ được bán tại các thị trường mới nổi. Hiện tại, Samsung kiếm được nhiều hơn từ việc bán điện thoại thông minh cao cấp so với điện thoại thông minh giá rẻ hay tầm trung.

Năm nay, “ông trùm” công nghệ Hàn Quốc đã giới thiệu 5 mẫu điện thoại Galaxy A mới, bao gồm: Galaxy A10, A20, A30, A50 và A70 (chưa có sự kiện ra mắt chính thức). Ngoài ra, Samsung còn có ít nhất ba điện thoại thông minh khác sẵn sàng được tiết lộ vào ngày hôm nay - 10/04: Galaxy A60, A80 và A90.

Mặc dù cả hai đều có thông số kĩ thuật tầm trung nhưng chúng mang lại cảm giác cao cấp giống như các flagship. Tất nhiên, giá bán của chúng sẽ “dễ nuốt” hơn. Đáng chú ý, những chiếc smartphone này có giá thấp chỉ bằng một nửa các sản phẩm cao cấp khác, chẳng hạn như Nokia 9 PureView.

Điều gì sẽ xảy ra với các điện thoại Galaxy J hiện tại?

Có vẻ như Samsung chưa có ý định ngừng hỗ trợ cho bất kì điện thoại thông minh Galaxy J nào có sẵn trên thị trường, đủ điều kiện cho các bản cập nhật bảo mật và hệ điều hành Android. Công ty Hàn Quốc đã cung cấp các bản cập nhật Android 9.0 Pie đều đặn trong vài tháng qua và một số điện thoại Galaxy J cũng nhận được bản cập nhật này.

Mặc dù một số điện thoại Galaxy J gần đây nhất đủ điều kiện nhận được bản cập nhật phần mềm quan trọng khác như Android Q nhưng hiện vẫn chưa thể biết rõ liệu Samsung có cung cấp cho người dùng bản cập nhật này hay không.

Theo Dân Việt.