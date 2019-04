Galaxy A2 Core lộ diện với giá rẻ hơn cả Galaxy J2 Core

Chiếc điện thoại chạy phiên bản Android Go này của Samsung sẽ được ra mắt tại Ấn Độ với giá 5.300 INR (1,76 triệu đồng). Mức giá này thấp hơn khi so sánh với Galaxy J2 Core - chiếc điện thoại chạy phiên bản Android Go đầu tiên của Samsung khi ra mắt có giá 6.000 INR (2 triệu đồng) và đã giảm xuống còn 5.500 INR (1,84 triệu đồng).

Galaxy A2 Core sẽ có cấu trúc bằng nhựa và màn hình nhỏ (LCD 5 inch) độ phân giải qHD. Mặc dù kích thước đó không phải là quá nhỏ nhưng khi so sánh với những smartphone hiện tại thì nó nhỏ hơn nhiều.

Vận hành trên nền tảng Android 9 Pie Go nên nó hoàn toàn có thể chạy tốt với chip Exynos 7870 cùng RAM 1 GB và bộ nhớ trong 16 GB có thể mở rộng. Máy cũng tích hợp thỏi pin dung lượng 2.600 mAh, máy ảnh selfie chưa rõ độ phân giải và camera sau độ phân giải 5 MP.

Các thông số kĩ thuật của chiếc smartphone này.

Ngày ra mắt chính xác của Galaxy A2 Core vẫn chưa được biết nhưng báo cáo cho biết điều đó sẽ sớm xảy ra. Điện thoại có các màu Đỏ, Xanh và Xám đậm.

Theo Dân Việt.