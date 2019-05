iPhone, iPad có bản cập nhật iOS 12.3

Bản cập nhật iOS 12.3 đã cho tải về với dung lượng khoảng 500 MB, tùy từng thiết bị. Ứng dụng Apple TV là thay đổi đáng kể nhất với giao diện mới, bao gồm thẻ "Watch now" để lựa chọn danh mục nội dung cần xem, "Up next" là các chương trình tiếp theo và "What to watch" sẽ gợi ý nội dung dựa trên sở thích và lịch sử xem của người dùng.

Apple TV còn đổi mới sách sắp xếp các phần phim, chương trình TV, thể thao hay các nội dung dành cho trẻ em. Công ty công nghệ Mỹ tổng hợp các kênh được nhiều người quan tâm ngay trên ứng dụng của mình, có thể kể đến Acorn TV, CBS All Access, Starz, Showtime, HBO, Nickelodeon, Mubi, Tastemade, Cinemax, Sundance, EPIX...

Phiên bản iOS mới nhất cũng cho phép một số TV hỗ trợ có thể sử dụng AirPlay 2 - công nghệ chia sẻ không dây video, ảnh, nhạc và các nội dung khác từ iPhone, iPad lên màn hình lớn. Chỉ các model cao cấp 2019 của LG, Sony mới có AirPlay 2, còn Samsung tích hợp trên cả dòng 2018 và 2019.

Để nâng cấp iOS 12.3, người dùng vào Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm. iPhone, iPad sẽ tải về chương trình, yêu cầu người dùng xác nhận và khởi động lại máy để cài đặt.

Theo Số Hoá.