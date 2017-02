Cô đơn ngày Valentine, nhiều người chat sex và gửi ảnh khỏa thân cho chatbot

Bạn có thói quen trò chuyện với các chatbot trên Facebook Messenger không? Nếu có thì bạn không phải người duy nhất đâu. Thậm chí có nhiều người còn cô đơn đến mức chat sex và gửi ảnh hở hang cho các chatbot.

Theo một báo cáo dữ liệu đặc biệt về ngày Lễ Tình nhân do nền tảng phân tích Dashbot tổng hợp, có khoảng 2,5% số bức ảnh mọi người gửi tới cho các chatbot thuộc dạng ảnh “NSFW” (Not safe for work - ảnh không phù hợp xem ở nơi làm việc hoặc công sở và có thể tạm dịch là ảnh “nhạy cảm” - PV). Số lượng người làm điều kì cục này không cao, nhưng Dashbot cũng nhận thấy rằng những người gửi một tấm ảnh NSFW thì thường sẽ gửi đi gửi lại nhiều lần và trung bình là 5, có trường hợp còn là 100 lần.

Dashbot là một công ty phân tích theo hợp đồng cho các thương hiệu như AOL, The Today Show và ứng dụng thời tiết với chatbot nổi tiếng Poncho.

Giao diện chatbot Poncho

Dữ liệu trong báo cáo được lấy từ 1.200 chatbot hoạt động theo các mục (như “thể thao”, “thời tiết”, “lặt vặt”) trong vòng 2 tháng gần đây nhất, sử dụng công cụ lấy ý kiến poll với hơn 200 triệu tin nhắn.

Một đại diện của Dashbot chia sẻ: “Hóa ra cả đàn ông và phụ nữ đều gửi những hình ảnh nhạy cảm tới cho các bot, gồm cả ảnh khỏa thân, tuy nhiên chủ yếu vẫn là đàn ông, với khoảng 90% số ảnh nhạy cảm tới từ nam giới”.

Hầu hết các báo cáo đều cho biết không có sự khác biệt rõ rệt liên quan giới tính trong cách mọi người sử dụng bot. Ví dụ như Dashbot nhận thấy 63% số người dùng bot tự nhận mình là nam, và 28% nhận mình là nữ. (9% còn lại không cho biết giới tính). Đàn ông sử dụng bot thường xuyên hơn phụ nữ (với số lần sử dụng nhiều khoảng 50%/tháng), tuy nhiên phụ nữ thường trò chuyện với bot lâu hơn (số tin nhắn nhiều hơn khoảng 12%/tháng), thế nhưng phụ nữ thường có xu hướng nói với bot câu “Em yêu anh” nhiều hơn so với đàn ông nói câu “Anh yêu em” (tỉ lệ 1,4% so với 1%).

Facebook Messenger cung cấp chế độ mã hóa cuối-đến-cuối nếu bạn kích hoạt tính năng này. Thế nên, đây có thể là một nơi để bạn đăng ảnh khỏa thân an toàn hơn những nơi khác, nhưng đừng quên bạn đang nói chuyện với một chatbot. Các dữ liệu này sẽ được thu thập lại và vì thế đây sẽ không phải là một ý tưởng thông minh. Bất cứ ai xây dựng bot đều có quyền sở hữu toàn bộ tin nhắn, tải tất cả về, lưu trữ lại cũng như có thể làm bất cứ điều gì họ muốn với dữ liệu có được. Vậy nên dù Valentine này có cô đơn tới đâu, bạn cũng đừng chat sex với chatbot.

Theo ICTnews.