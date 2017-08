Pin mới được tân trang của Samsung Galaxy Note 4 bị thu hồi do lo ngại quá nóng khi sử dụng

Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng của Mỹ đã ban hành lệnh thu hồi pin được tân trang lại của Galaxy Note 4. Mặc dù tin tức về vụ thảm họa Note 7 năm ngoái để lại tiếng vang không thể phủ nhận, nhưng lỗi nghiêm trọng này dường như có khả năng là do pin giả mạo do FedEx cung cấp.

Theo như phần lưu ý công ty cung cấp cho TechCrunch tuyên bố rằng, "Chuỗi cung ứng Fedex sẽ xử lí, giải quyết các công việc liên quan nhiều hơn là việc vận chuyển các thiết bị này. Chúng tôi cung cấp các giải pháp dựa trên yếu tố công nghệ cho khách hàng bao gồm sửa chữa, tân trang và thử nghiệm".

Các pin đang bị đặt trong diện nghi vấn trên đã được lắp đặt thử trong các thiết bị được tân trang của AT&T Note 4. Vấn đề này có quy mô nhỏ hơn nhiều so với các vấn đề của năm ngoái, mức ảnh hưởng nhỏ, trên dưới 10.000 đơn vị và cho đến nay không có báo cáo thiệt hại về người hoặc tài sản nào liên quan. Thay vào đó, chỉ có một trường hợp quá nóng do pin không phải của nhà sản xuất thiết bị chính gốc cung cấp. Thực tế là, Note 4 cũng nên có một pin thay thế cho người sử dụng để giúp cho toàn bộ hoạt động của sản phẩm trở nên trơn tru hơn.

FedEx sẽ gửi một pin mới được xác định bằng một dấu chấm xanh cho người sử dụng yêu cầu thay thế pin của Note 4 trong chương trình bảo hiểm AT&T giữa tháng 12 năm ngoái và tháng 4 vừa qua. Công ty cũng gửi trước một chiếc hộp để người dùng gửi lại pin cũ trong quy trình yêu cầu thay pin.

"Chúng tôi sẽ làm việc chặt chẽ với khách hàng để đảm bảo rằng tất cả các pin lithium này được trả lại an toàn và nhanh chóng và sẽ thay thế những pin lithium khác miễn phí cho người tiêu dùng", công ty khẳng định trong bản tuyên bố được cung cấp cho TechCrunch. "Chuỗi cung ứng Fedex đặt ưu tiên hàng đầu cho việc xử lí, đóng gói và vận chuyển các sản phẩm của khách hàng một cách an toàn và thành thật xin lỗi đối với bất kì trường hợp bất tiện nào mà việc thu hồi này có thể gây ra".

Và FedEx sẽ không cung cấp thêm bất kì thông tin nào liên quan đến nguồn gốc của pin bị lỗi được đề cập trong mọi trường hợp.

