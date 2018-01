Tích hợp sức mạnh của ắc quy Lithium-Ion vào IoT

Theo đà tăng trưởng, các ứng dụng kinh doanh trọng yếu và nền tảng IoT (Internet vạn vật) đang tiến gần hơn đến rìa cạnh nhằm giảm độ trễ, tăng cường kết nối và cải thiện hiệu suất. Vì vậy, giới hạn của môi trường IT phân tán đã trở thành vấn đề hết sức quan trọng với hoạt động kinh doanh hằng ngày. Mặc dù việc quản lí nguồn năng lượng hiệu quả vẫn là vấn đề sống còn nhưng công việc này vẫn thiếu nguồn nhân lực IT chuyên nghiệp có chuyên môn cao để xử lí tại chỗ. Việc bảo trì thường xuyên các thiết bị bảo vệ nguồn dự phòng như bộ lưu điện (UPS), có thể sẽ bị xem nhẹ. Điều này dẫn đến nguy cơ làm gia tăng tình trạng gián đoạn (downtime) đột ngột xảy ra, sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất kinh doanh và tốn kém chi phí thay thế và sửa chữa thiết bị hỏng hóc.

Ắc quy Lithium-ion (Li-Ion). Các lợi ích đáng kể mà công nghệ ắc quy Li-Ion mang lại, cộng với giá cả hợp lí đã khiến công nghệ này trở thành lựa chọn đáng tin cậy cho các doanh nghiệp đang hoạt động chủ yếu dựa trên hệ thống cơ sở hạ tầng IT. Công nghệ ắc quy Li-Ion cũng đáp ứng được nhu cầu sử dụng các thiết bị với hiệu suất cao, kích thước nhỏ, dễ dàng trong bảo trì cùng với chi phí sở hữu (TCO) thấp của người tiêu dùng. Vì thế, Schneider Electric đang mở rộng danh mục cho dòng sản phẩm lưu điện 1 pha APC Smart-UPS với tùy chọn ắc quy Li-on.

Bộ lưu điện Smart-UPS với nguồn ắc quy Li-Ion

Trong nhiều năm, Schneider Electric đã sử dụng công nghệ ắc quy Li-Ion trong danh mục các giải pháp bảo vệ nguồn hệ thống UPS công nghiệp ba pha hàng đầu. Hiện tại, Schneider Electric tiếp tục ứng dụng công nghệ ắc quy Li-Ion cho danh mục sản phẩm bộ lưu điện Smart-UPS một pha của APC.

Khi được tích hợp công nghệ ắc quy Li-Ion, bộ lưu điện Smart-UPS On-Line cung cấp một số lợi ích bảo trì và tiết kiệm chi phí như sau:

Kéo dài tuổi thọ: Ắc quy Li-Ion có tuổi thọ đến 10 năm

Kích thước và trọng lượng nhỏ hơn: Do mật độ năng lượng cao hơn, ắc quy Li-Ion có kích thước nhỏ và nhẹ hơn khoảng 30% so với pin axit chì.

Giảm chi phí bảo trì và tổng chi phí sở hữu: Với tuổi thọ pin tăng gấp đôi, chi phí bảo trì và các chi phí liên quan trong suốt dòng đời của bộ lưu điện UPS giảm đến 53%.

An toàn: Chỉ số về an toàn với thiết kế tối ưu nhất và tuân thủ các quy định an toàn của thương hiệu APC (UL 1973, UL1642 / IEC62133) mang lại sự an tâm cho người dùng.

Hiệu suất hoạt động tốt hơn ở những mức nhiệt độ cao hơn: Ắc quy Li-Ion có thể hoạt động ở những môi trường với nhiệt độ trung bình cao hơn thông thường (ví dụ: 40°C/104°F) mà không làm giảm hiệu suất hoạt động của UPS.

Thời gian hoạt động được mở rộng: Bộ lưu điện Smart‑UPS On‑Line có thể được cấu hình với nhiều ắc quy Li-Ion để đáp ứng các yêu cầu về thời gian chạy của hệ thống IT và nhu cầu kinh doanh.

Khả năng quản lí từ xa: Nếu muốn, người dùng có thể điều khiển bằng thẻ điều khiển (Network Management Card) đã được tích hợp sẵn, giải pháp này tăng cường khả năng hiển thị của môi trường biên với khả năng giám sát và kiểm soát của thiết bị.

Giải pháp này cũng có thể kết nối với nền tảng điện toán đám mây EcoStruxure IT của Schneider Electric, cho phép người dùng biết được thông số và tình trạng của bộ lưu điện UPS mà họ đang sử dụng để đơn giản hóa việc bảo trì và tối ưu hóa hiệu năng.

Đáp ứng nhu cầu và những thách thức của khách hàng.

Bộ lưu điện Smart-UPS On-Line dùng ắc quy Li-Ion của APC đáp ứng được những khoảng trống thiếu sót ngành công nghiệp khi mang đến hiệu suất tốt hơn và tuổi thọ dài hơn, điều mà các loại ắc quy chì không thể làm được. Cung cấp giải pháp UPS mới với ắc quy Li-Ion, Schneider Electric giúp khách hàng sử dụng hiệu quả hơn và giảm đáng kể các chi phí và rủi ro liên quan đến nguồn điện dự phòng.

Bộ lưu điện Smart-UPS On-line Li-Ion sẽ bắt đầu được phân phối tại nhiều quốc gia trên toàn cầu bắt đầu từ quý 1, năm 2018. Thêm vào đó, các sản phẩm ắc quy Li-Ion một pha khác cũng sẽ được tung ra từ 2018.

Mang đến sự tin cậy trong một thế giới kết nối.

APC by Schneider Electric là thương hiệu dẫn đầu thế giới trong mảng tích hợp hạ tầng vật lí và các thiết bị lưu trữ điện. Với một loạt các sản phẩm cung cấp nguồn điện dự phòng đáng tin cậy và các giải pháp cho công nghệ thông tin và công nghệ truyền thông, APC by Schneider Electric mang đến sự tin cậy trong một Thế giới Kết nối. Với cộng đồng lớn các đối tác tạo ra các giải pháp cho nhà ở và môi trường IT phân tán, APC by Schneider Electric giúp các cá nhân và doanh nghiệp dự đoán được rủi ro, bảo vệ thông tin và dữ liệu quan trọng.