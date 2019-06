NÓNG: Đã có giá dự kiến Pixel 4, rẻ hơn Galaxy Note 10

Giống như các thế hệ trước, cặp Pixel 4 đã bị rò rỉ cả thông số lẫn ngoại hình trong nhiều tháng trước khi phát hành chính thức. Đáng chú ý, lần này Google cũng đã tham gia “cuộc vui” bằng cách tung những bản render chính thức của điện thoại. Từ đó, cặp smartphone cao cấp này đã khuấy động nhiều diễn đàn công nghệ trực tuyến.

Mặt khác, Google Pixel 4 và Pixel 4 XL sẽ là những flagship đầu bảng khi giới thiệu Android Q và các phần mềm mới, đặc biệt là về bộ phận camera. Dự kiến, Pixel 4 sẽ có hai camera thay vì chỉ một. Trong khi tất cả các điện thoại đều đã có 4 hay 5 camera thì các loạt điện thoại Pixel trước đây hoạt động tốt chỉ với một camera, có thể cải thiện hình ảnh xuất sắc, đặc biệt là ảnh chân dung.

Ngày ra mắt dự kiến ​​

Thời điểm ra mắt và bán ra của các thế hệ Pixel.

Theo chu kì nâng cấp của những năm trước, giới chuyên gia dự đoán rằng Pixel 4 và Pixel 4 XL sẽ được công bố tại sự kiện Made Bi Google năm nay, diễn ra vào đầu tháng 10 và ra mắt tại Mỹ vào thứ 5, ngày 24/10.

Giá dự kiến ​​

Google đã tăng dần giá điện thoại Pixel trong những năm qua. Các bản chuẩn của Pixel và Pixel XL có giá chỉ từ 650 USD (tương đương 15,11 triệu đồng). Thế hệ thứ hai duy trì mức giá khoảng này nhưng cặp Pixel 3 và Pixel 3 XL đã có giá lần lượt là 799 USD (khoảng 18,58 triệu đồng) và 899 USD (khoảng 20,9 triệu đồng).

Pixel 4 cũng sẽ có camera sau vuông.

Do đó, có khả năng Google sẽ nâng thêm khoảng 50 USD (khoảng 1,16 triệu đồng), đưa giá của mẫu Pixel 4 XL lớn hơn gần ngưỡng 1000 USD (khoảng 23,23 triệu đồng). Nếu so sánh, mức giá này vẫn còn thấp hơn so với giá dự kiến của Galaxy Note 10 hay iPhone Xs Max hiện tại. Nhìn chung, phiên bản 64 GB của Pixel 4 XL với giá thấp hơn 1000 USD sẽ là một quyết định sáng suốt bởi sản phẩm của Google vẫn chưa đủ sức để "ganh đua" với các đối thủ.

Cận cảnh camera sau của Pixel 4.

Mặt khác, đối với iPhone XR và Samsung Galaxy S10e với giá "mềm mỏng" hơn, hãng này đã có một ứng cử viên sáng giá - Pixel 3a.

Theo Dân Việt.