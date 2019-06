Nokia 2 sẽ không được lên đời Android Pie

Theo GSMArena, Nokia 2 đã được ra mắt với lời hứa hai năm cập nhật hệ điều hành, vì vậy chủ sở hữu của nó đã háo hức chờ đợi HMD cập nhật Android Pie cho Nokia 2. Bộ phận hỗ trợ khách hàng của hãng cũng đã xác nhận rằng Pie cuối cùng sẽ đến với Nokia 2 nhưng không chia sẻ bất kì thông tin nào về kế hoạch phát hành.

Mặc dù vậy, theo một quản trị viên cộng đồng Nokia thì bộ phận hỗ trợ khách hàng của họ có một số hiểu lầm, và Nokia 2 sẽ không nhận được bản cập nhật Android Pie.

Cụ thể, đại diện công ty cho biết: “Một số người hi vọng rằng HMD vẫn có thể được đi kèm Android Pie (Go edition) cho Nokia 2, vốn cần ít tài nguyên hơn, nhưng trước đó công ty đã làm rõ rằng điện thoại này không thể được chuyển sang chương trình Android Go vì nó không được ra mắt cùng thiết bị”.

Nokia 2 sẽ không nhận được bất kì bản cập nhật hệ điều hành mới nào nữa, nhưng chúng ta có thể sẽ thấy HMD tiếp tục phát hành các bản vá bảo mật cho smartphone này.

Theo Thanh Niên.