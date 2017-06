Cảnh sát giao thông Hà Nội sẽ được trang bị smartphone để xử lí vi phạm

UBND TP.Hà Nội vừa có thông báo kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT Thành phố tại cuộc họp ngày 22/5/2017 về việc Công ty cổ phần FPT báo cáo, đề xuất triển khai nội dung liên quan đến giao thông thông minh.

Thông báo nêu rõ, UBND Thành phố xác định việc triển khai xây dựng Hệ thống điều hành giao thông thông minh (Trung tâm điều hành giám sát giao thông) là nhiệm vụ cần thiết. Tuy nhiên, để đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả, đúng tiến độ và quy định đề ra, lãnh đạo UBND Thành phố cho rằng cần có đánh giá tổng thể hiện trạng hạ tầng hệ thống điều hành giao thông của Thành phố, nêu rõ 4 nội dung: giải pháp phần cứng; giải pháp phần mềm; giải pháp bảo mật, đảm bảo an toàn thông tin; và đào tạo chuyển giao. Thành phố Hà Nội đề nghị FPT nghiên cứu giải pháp phần mềm và bảo mật, đảm bảo an toàn thông tin.

Yêu cầu đặt ra với Hệ thống điều hành giao thông thông minh, theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP.Hà Nội, là phải tích hợp, kế thừa hệ thống camera và thiết bị liên quan đến điều hành giao thông... hiện có của Thành phố, cụ thể là, phải tích hợp kết quả mà Thành phố đã triển khai giai đoạn 1 về lắp đặt hệ thống camera giám sát (400 camera tại 200 nút giao thông) và giai đoạn 2 đang chuẩn bị triển khai; tích hợp toàn bộ camera giám sát của các cơ quan nhà nước và người dân trên địa bàn Thành phố (sân bay, nhà ga, bến xe, các cơ quan hành chính, các tòa nhà trong và ngoài cơ quan hành chính... camera giám sát vòng ngoài) nhằm hỗ trợ công tác điều hành chung của Thành phố.

Hệ thống được yêu cầu phải có 10 chức năng chính như Điều hành và giám sát giao thông; Xử lí các vụ việc liên quan tai nạn giao thông; Ghi lại hình ảnh xử lí vi phạm giao thông (phạt nguội); Ghi lại hình ảnh tội phạm đường phố, tội phạm nơi công cộng, các hoạt động liên quan đến biểu tình và tập trung đông người...

Về hình thức đầu tư, lãnh đạo UBND Thành phố giao Sở TT&TT chủ trì, phối hợp với các Sở Tài chính, KH&ĐT, GTVT và Công an Thành phố tham mưu, đề xuất hình thức thực hiện đầu tư đúng quy đình, trình UBND Thành phố trước ngày 20/6/2017.

Trong giai đoạn trước mắt từ năm 2017 - 2020, Sở TT&TT được giao chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu, đề xuất UBND Thành phố hình thức đầu tư phần thiết bị cho Trung tâm điều hành giám sát giao thông với các chức năng cơ bản nêu trên, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 25/6/2017.

Sở TT&TT cũng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và đơn vị liên quan, căn cứ công năng của Trung tâm, thực hiện mua sắm thiết bị đầu cuối như máy tính, máy in…, thiết bị văn phòng theo quy định, báo cáo Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý chỉ đạo; chủ trì tham mưu, đề xuất nội dung xây dựng Trung tâm điều hành chung trên đường Võ Chí Công; chủ trì, phối hợp với các Sở GTVT, Nội vụ thực hiện công tác tuyển dụng, đào tạo nhân sự vận hành Trung tâm.

Sở TT&TT Hà Nội còn được giao chủ trì, phối hợp cùng Sở GTVT, Công an Hà Nội rà soát, có phương án tích hợp toàn bộ trang thiết bị đã đầu tư từ giai đoạn 1 với Trung tâm điều hành giao thông; đề xuất phương án tích hợp tất cả các camera hiện có với các camera an ninh của Công an Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, camera của hệ thống VOV, các tòa nhà, khách sạn, trung tâm thương mại, cửa hàng... (giai đoạn 1 có thể tích hợp các camera công cộng); rà soát toàn bộ trang thiết bị hiện có, phân loại để có thể sử dụng, kế thừa; báo cáo đề xuất việc tổ chức thực hiện trước ngày 15/6/2017.

Sở GTVT được giao chủ trì việc tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống đèn điều khiển giao thông, trong đó, cần khảo sát tất cả các tuyến đường cần lắp đặt, xây dựng hoàn chỉnh đồng bộ cho cả tuyến đường; thực hiện hoàn thiện hệ thống camera giám sát (nghiên cứu trang bị một số camera đặc chủng); đồng thời thực hiện mua sắm thiết bị cho hệ thống giám sát, hạn chế các phương tiện giao thông vào một số khu vực nội đô theo quy định; đồng thời xây dựng dự án quản lí tất cả bãi đỗ xe trên địa bàn Hà Nội, cập nhật dữ liệu vào ứng dụng iParking theo đúng chỉ đạo của UBND Thành phố tại thông báo 445 ngày 22/5/2017 và báo cáo UBND Thành phố trước ngày 15/6/2017.

Lãnh đạo UBND TP.Hà Nội yêu cầu Sở TT&TT có văn bản đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã không tự ý thực hiện đầu tư, mua sắm dàn trải thiết bị camera để đảm bảo thống nhất, tập trung theo chủ trương của UBND Thành phố. Thành phố sẽ lắp đặt thành 3 khu vực chính gồm khu vực nội thành, các tuyến đường chính và trung tâm quận, huyện, thị xã.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp cùng các Sở TT&TT, GTVT, Công an TP.Hà Nội đề xuất phương án, hình thức đầu tư liên quan đến thuê hoặc mua phần mềm, ưu tiên cho phương án thuê (làm rõ thời gian, lộ trình), báo cáo UBND Thành phố trước ngày 15/6/2017.

Công an TP.Hà Nội vừa được chỉ đạo phối hợp với Sở TT&TT trang bị cho cảnh sát giao thông điện thoại thông minh (loại phù hợp) để xử lí vi phạm giao thông theo đúng chỉ đạo của UBND Thành phố tại thông báo 445

Đáng chú ý, lãnh đạo UBND TP.Hà Nội giao Công an Thành phố phối hợp với Sở TT&TT trang bị cho cảnh sát giao thông điện thoại thông minh (loại phù hợp) để xử lí vi phạm giao thông theo đúng chỉ đạo của UBND Thành phố tại thông báo 36 ngày 7/2/2017; đề xuất thiết bị cầm tay thực hiện việc in hóa đơn phạt trực tiếp để trang bị cho lực lượng đi phạt những trường hợp xe đỗ quá giờ, dừng, đỗ sai địa điểm; và trang bị cho cảnh sát khu vực điện thoại thông minh (loại phù hợp) hoặc máy tính bảng loại nhỏ dùng SIM 4G (loại phù hợp) để phục vụ công tác quản lí nhân, hộ khẩu, báo cáo các vụ việc xảy ra trên địa bàn và tiếp nhận các chỉ đạo của Công an Hà Nội.

Cùng với đó, lãnh đạo UBND Thành phố đề nghị FPT có đánh giá tổng thể hiện trạng hệ thống giám sát giao thông của Thành phố, xây dựng khung phương án tổng thể theo yêu cầu của Thành phố; viết phần mềm vận hành các công năng của Trung tâm điều hành giám sát giao thông, trong đó nêu rõ lộ trình thực hiện, nội dung cần triển khai trước..., báo cáo UBND Thành phố trước ngày 15/6/2017.

